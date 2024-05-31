شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أضرار للسيجارة على صحتك النفسية في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السيجارة هى عدوك الأول، بهذه الكلمات وصف تقرير نشر في موقع action on smoking and health أضرارالتدخين بشكل عام على جسم الإنسان بشكل عام، وعلى صحته النفسية والعقلية بشكل خاص، توافقًا مع أهداف اليوم العالمى للإقلاع عن التدخين

وتابع التقرير أن البعض يعتقد خطأ أن التدخين يمكن أن يحد من المشكلات النفسية والمشاعر السلبية، ولكن على النقيض، فإنه عادة غير الصحية، تضر بالصحة النفسية وتؤثر بشكل كامل على السلامة النفسية والعقلية.

وتابع التقرير أن بعض أضرار التدخين على الصحية النفسية تتمثل في:

ارتفاع فرص الإصابة بمشكلة القلق العام واضطراب الاكتئاب

اضطرابات ذهنية لدي بعض المدخنين

الاضطرابات السلوكية تزيد فرص الإصابة بها لدى المدخنين

فيما أكد تقرير نشر في موقع researchgate أن التدخين بأنواعه يمكن أن يؤثر كذلك على من لديهم قابلية للإصابة بمشكلات نفسية أو اضطرابات عقلية، ويعمق الأعراض لديهم، ويؤثر على الصحة النفسية لهم، كما يعزز من أعراض نفسية وعقلية لديهم مثل:

اضطراب القلق

مشاعر التوتر

مشاعر الاكتئاب

الأعراض العقلية الحادة نتيجة التدخين لمن لديهم مشكلات عقلية ونفسية

ووجد أن مرضى ثنائى القطب، ومرضى الاكتئاب تزيد بينهم نسب المدخنين، كذلك مرضى الاكتئاب الهوسى، ومرضى الهوس، ويزيد التدخين من فرص إصابة الأجنة بفرط الحركة وتشتت الانتباه إذا ما كانت الأمر مدخنة أثناء الحمل