شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. علامات في ساقيك تدل على مرض الشريان التاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الشريان التاجي (PAD) هو حالة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية (CHD)، والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية، وغالبًا ما يحدث ذلك بسبب تراكم الرواسب الدهنية أو الترسبات على جدران الشرايين، ما يؤدي إلى تضييق الشرايين وتصلبها، ما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

وتزيد عوامل مثل التدخين والسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم والشيخوخة من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجى. لذلك، لعلاج مرض الشريان التاجى، من المهم تقييم عوامل الخطر لديك وتشخيصه في الوقت المناسب. وبالتالي فإن تحديد الأعراض وتقييم عوامل الخطر يلعبان دورًا حاسمًا.

العلامات التحذيرية لمرض الشريان التاجى في ساقيك

مرض الشريان التاجى هو حالة تصبح فيها الشرايين التي تزود الساقين والقدمين بالدم ضيقة أو مسدودة، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب تراكم رواسب دهنية تسمى اللويحات، وبالتالي فإن الأعراض تحدث بشكل أكثر شيوعًا في الساق، ومع ذلك، يمكن أن تختلف اعتمادًا على شدة الحالة. وتشمل هذه:

ألم أو تشنج في الساقين أو القدمين، خاصة أثناء النشاط البدني أو ممارسة الرياضة (العرج)

تنميل أو ضعف في الساقين

الشعور بالبرودة أو الوخز في الساقين أو القدمين

الجروح في القدمين أو الساقين التي لا تلتئم أو تشفى ببطء شديد

انخفاض نمو الشعر أو ضعف أو غياب النبضات في القدمين أو الساقين

ألم مستمر في الساقين أو القدمين يحدث حتى عندما يكون الشخص في حالة راحة

يمكن أن يؤدي مرض الشريان التاجى الشديد إلى تقليل تدفق الدم إلى الساقين والقدمين ويمكن أن يؤدي إلى تلف الأنسجة والعدوى وحتى الغرغرينا، مما يجعل من المهم طلب الرعاية الطبية.