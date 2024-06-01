لماذا يجب التقليل من التوابل الحارة فى الصيف؟

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القاهرة - سامية سيد - يعد تجنب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل خاصة الحارة، أمر بالغ الأهمية خاصة خلال فصل الصيف وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة والطقس الحار، حيث يساعد تجنب الأطعمة الحارة في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الصحية وإبعاد الأمراض المرتبطة بالصيف، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

لماذا يجب عليك تجنب الإفراط في التوابل خلال فصل الصيف؟

إذا كنت تحب تناول الأطعمة الحارة، فيجب عليك تجنبها خلال فصل الصيف لأنها تزيد من سخونة الجسم، وقد يترتب على ذلك اختلال التوازن مثل الالتهاب والحموضة وتهيج الجلد.

اضطراب الجهاز الهضمي

الأطعمة الغنية بالتوابل خاصة الحارة تؤثر على عمل الجهاز الهضمى، وعلى عملية التمثيل الغذائي، حيث يمكن أن يؤدى الاستهلاك المفرط للأطعمة الغنية بالتوابل إلى سوء الهضم والانتفاخ والإسهال والحموضة، وهذه الأعراض تعتبر صعبة على الجسم خاصة أثناء الطقس الحار، حيث تكون قدرة الجسم على الهضم ضعيفة بالفعل.

زيادة الحرارة في الجسم

التوابل مثل الفلفل الحار والثوم والزنجبيل لها خصائص توليد الحرارة في الجسم، ويمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الحارة إلى رفع درجة حرارة الجسم الداخلية، مما قد يؤدي إلى أعراض مثل عدم الشعور بالراحة والتعرق الزائد والجفاف.

لذلك، من المهم تناول الأطعمة والمشروبات التي لها خصائص التبريد والترطيب خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، بما يساعد في تحسين عملية الهضم والتمثيل الغذائي، وكذلك الحفاظ على حرارة الجسم طبيعية.