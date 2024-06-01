شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أنواع من ارتفاع ضغط الدم لا يعرفها معظم الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية ويؤثر ارتفاع ضغط الدم، على الشرايين، فعندما يكون لديك ارتفاع في ضغط الدم، يتدفق الدم في الشرايين باستمرار بقوة كبيرة ما يجعل من الصعب على القلب ضخ الدم، وضغط الدم الطبيعي للشخص العادي هو 120/80 ملم زئبق، ويتميز ارتفاع ضغط الدم بالصداع الشديد، وألم في الصدر، والدوخة، وضيق التنفس، والقلق، والغثيان وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

أنواع ارتفاع ضغط الدم

1 - ارتفاع ضغط الدم الأساسي: يحدث بسبب مزيج من النظام الغذائي السيئ ونمط الحياة غير الصحي والعمر والإجهاد والخمول البدني. والتغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة يمكن أن تكون مفيدة في خفض ضغط الدم.

2 - ارتفاع ضغط الدم الثانوي: يحدث نتيجة لتغيرات لا رجعة فيها في الجسم. لا يمكن علاج ارتفاع ضغط الدم هذا إلا عن طريق الأدوية وفي بعض الحالات الجراحة. وتشمل الأسباب تضييق أو انسداد الشرايين، وعدم التوازن الهرموني، والغدة الدرقية، وانقباض الشريان الأورطي، وأمراض الغدة الكظرية، وأكثر من ذلك.

3 - ارتفاع ضغط الدم المقاوم: من الصعب السيطرة على ارتفاع ضغط الدم هذا حتى مع الأدوية. كما هو الحال مع ارتفاع ضغط الدم الثانوي، فإن الأسباب في هذا النوع إما غير معروفة أو لا رجعة فيها. بعد تحديد السبب، يمكن علاج المريض بنجاح بالأدوية.

4 - ارتفاع ضغط الدم الخبيث: هذا هو النوع الأكثر خطورة من ارتفاع ضغط الدم الذي يتميز بزيادة ضغط الدم وتلف العديد من الأعضاء.

5 - ارتفاع ضغط الدم الانقباضي المعزول: هذا هو ارتفاع ضغط الدم الأكثر حدوثًا بين كبار السن ويحدث عندما تصلب الشرايين.