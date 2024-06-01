شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن لمريض السكري التخلص من المشاكل المتعلقة بالقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن الحفاظ على صحة القلب لا يقل أهمية بالنسبة لمرضى السكر عن التحكم في مستويات السكر في الدم. يمكن لمرضى السكري اتخاذ تدابير وقائية لتقليل خطر الإصابة بمشاكل القلب وفقا لما نشره موقع Onlymyhealth

والإصابة بأمراض القلب لدى مرضى السكري تتناسب طرديا مع مستويات السكر في الدم، مما يعني أنه كلما ارتفعت السكريات زادت فرص الوفاة بسبب السكتة القلبية. ومن الأهمية بمكان أن يحافظ الأشخاص المصابون بداء السكري على تحكم جيد في السكريات وأن يتخذوا أيضًا التدابير اللازمة لتشخيص أمراض القلب في الوقت المناسب وطلب العلاج المناسب" .

بحسب المركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها- الأشخاص المصابون بمرض السكري هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 2-4 مرات. ليس فقط أنه أكثر شيوعًا ولكن الأشخاص المصابين بداء السكري يصابون به أيضًا في سن أصغر وبشكل أكثر خطورة من المرض.

و الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري غير المنضبط يعانون من مرض تصلب الشرايين الأكثر خطورة وسابق لأوانه، مما يعني أن شرايين القلب لديهم بها المزيد من الرواسب الدهنية ويميلون إلى التصلب في وقت مبكر مما يزيد من فرص الإصابة بالنوبات القلبية.

"بسبب زيادة تصلب الأوعية الدموية، يميل ارتفاع ضغط الدم إلى أن يكون أكثر شيوعا في مرض السكري الذي يعد في حد ذاته عامل خطر إضافي لأمراض القلب. كما أن السكريات غير المنضبطة تميل أيضًا إلى إتلاف الأعصاب، ونتيجة لذلك لا يشعر مرضى السكري بأي ألم أو إزعاج في الصدر. و"لذا قد لا يتم تشخيص أمراض القلب حتى مرحلة متقدمة، وتشيع النوبات القلبية الصامتة لهذا السبب"، مضيفًا أن فشل القلب حيث تتضرر وظيفة ضخ القلب هو أيضًا أكثر شيوعًا في مرض السكري.