شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بالكسور؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يرتبط مرض السكري بمضاعفات مثل مشاكل القلب والأوعية الدموية وتلف الأعصاب، ومع ذلك، فإن تأثير مرض السكري على صحة العظام هو جانب أقل شهرة ولكنه بالغ الأهمية لهذه الحالة المعقدة، وفقًا لما نشره موقع OnlyMyHealth.

ووفقًا لدراسة حديثة نشرت في مرض ارتفاع السكري السريري تراكم العظام كان الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و69 عامًا والذين يعانون من مرض السكري من النوع الأول أكثر عرضة للإصابة بكسور الورك بنسبة 421%. ووجدت الدراسة نفسها أن الشابات المصابات بداء السكري من النوع الأول، في الفئة العمرية 30-39 عامًا، لديهن زيادة بنسبة 316٪ في خطر الإصابة بكسور الورك والغدد الصماء

وفقدان العظام، وهو جزء طبيعي من الشيخوخة، يتسارع لدى مرضى السكري، وإذا كان فقدان العظام خفيفًا، فإنه يسمى هشاشة العظام، وبحلول سن 30-35 عامًا، نميل جميعًا، حتى بدون مرض السكري، إلى فقدان العظام المتراكمة، لكن هذه العملية تصبح أسرع قليلاً لدى مرضى السكري".

يعيق مرض السكري من النوع الأول تراكم العظام، وهي العملية التي يكتسب بها العظم المزيد من المعادن ويصبح أكثر كثافة، تحدث هذه العملية في الأعمار المبكرة حتى سن 21 عامًا.

وعلى الرغم من أن هذا العائق ليس كبيرًا، إلا أنه يعتمد على مدى التحكم في مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الأول.

ومع ذلك، في مرض السكري من النوع 2، يمكن أن تصبح كثافة العظام منخفضة بشكل ملحوظ. في هؤلاء المرضى، يتباطأ تكوين العظام بسبب ارتفاع السكر في الدم، وهو ارتفاع مستويات السكر في الدم. وهذا يسرع من انهيار العظام ويمنع تراكم العظام الجديدة. لذلك، على مر السنين، إذا لم يتم التحكم في السكريات بشكل جيد، يميل الشخص إلى فقدان كتلة العظام بسرعة كبيرة.