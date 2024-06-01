شكرا لقرائتكم خبر عن هل النساء أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية من الرجال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السكتة الدماغية عندما يكون هناك انسداد مفاجئ أو انقطاع في تدفق الدم إلى الدماغ، ما يسبب سكتة دماغية وفي كثير من الأحيان يمكن أن تسبب هذه الحالة أعراضًا عصبية مختلفة، مثل الضعف أو الشلل أو صعوبات النطق، ما يجعلها السبب الرئيسي للإعاقة والسبب الرئيسي الثاني للوفاة في جميع أنحاء العالم، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

في حين أن العمر لا يزال عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية، فإن الجنس يعد أيضًا من العوامل المحددة القوية، وفي الواقع، سلطت الدراسات الضوء على انتشار السكتة الدماغية بين النساء لأسباب مختلفة.

ووفقا لدراسة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية (AHA)، فإن الوفيات الناجمة عن السكتات الدماغية أكثر انتشارًا بين النساء منها بين الرجال طوال فترة حياة البالغين، وأبرزت الدراسة أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مدى الحياة - بدءًا من سن 25 عامًا فصاعدًا - يبلغ 25.1% لدى النساء و24.7% لدى الرجال.

"وتعد الاختلافات الهرمونية، وخاصة استخدام حبوب منع الحمل ،العلاج بالهرمونات البديلة، يمكن أن تزيد من المخاطر لدى النساء. ويمكن أن تزيد المضاعفات المرتبطة بالحمل، مثل تسمم الحمل وسكري الحمل وارتفاع ضغط الدم، من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية. علاوة على ذلك، تعيش النساء عمومًا لفترة أطول، مما يعرضهن لعوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المرتبطة بالعمر.

ووفقًا للمركز الامريكى لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)فان ارتفاع ضغط الدم، عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية.