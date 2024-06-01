شكرا لقرائتكم خبر عن احمِى عينيك من الجفاف فى الحر.. طرق بسيطة هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جفاف العين، هي حالة لا تنتج فيها العين ما يكفي من الدموع أو نوعية الدموع المناسبة، ويمكن أن يصبح هذا الأمر مشكلة خاصة في الطقس الحار مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة حرارة الشمس، ويمكن أن يؤدى هذا الخلل إلى التهاب وتلف سطح العين، لذلك من المهم آخذ كافة التدابير الصحية للوقاية من هذه الحالة بشكل فعال، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

تشمل أعراض جفاف العين.. ما يلى:

الحرقان

الاحمرار

الحساسية للضوء

رؤية ضبابية

عيون دامعة

فيما يلى.. نصائح للوقاية من جفاف العين وطرق إدارته خاصة أثناء موجة الحر

الحفاظ على رطوبة الجسم

وهو أمر فى غاية الأهمية، وإحدى أبسط الطرق وأكثرها فعالية، حيث يساعد شرب الكثير من الماء طوال اليوم في الحفاظ على إنتاج الدموع بشكل كافٍ.

أجهزة ترطيب الهواء

يؤدي استخدام جهاز ترطيب الهواء إلى إعادة الرطوبة إلى الهواء، مما يخلق بيئة أكثر ملائمة للعين، ضع جهاز ترطيب الهواء في الغرف التي تقضي فيها معظم الوقت، خاصة غرفة النوم وغرفة المعيشة.

ارتداء النظارات الشمسية

قم بحماية عينيك من أشعة الشمس القاسية والرياح الجافة من خلال ارتداء النظارات الشمسية.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

إضافة أحماض أوميجا 3 الدهنية إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد أيضًا في إدارة جفاف العين، والموجودة في الأطعمة مثل الأسماك وبذور الكتان والجوز، لها خصائص مضادة للالتهابات يمكنها تحسين جودة الدموع وتقليل الأعراض.

تجنب تدفق الهواء المباشر

التعرض المباشر للمراوح أو مكيفات الهواء أو فتحات السيارة يمكن أن يؤدى إلى جفاف عينيك، لذلك حاول تجنب الجلوس مباشرة في مسار مصادر تدفق الهواء هذه.

استخدم كمادات دافئة

يمكن أن تساعد الكمادات الدافئة في تحفيز إنتاج الدموع وتخفيف أعراض جفاف العين، حيث يمكنك نقع قطعة قماش نظيفة في ماء دافئ، وعصرها جيدًا ووضعها على عينيك لمدة 5-10 دقائق، لإزالة انسداد الغدد الدهنية في الجفون، مما يحسن جودة الدموع.