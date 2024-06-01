شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة.. اضطرابات الشهية بأيام الامتحانات تغلب عليها بهذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطربات الطعام وفقدان الشهية، أحد أهم الأعراض التي يعانيها أغلب طلاب الثانوية العامة خاضة مع اقتراب إمتحاناتهم، ومع زيادة نسب الضغط النفسى والدراسى عليهم، نتيجة التوتر الشديد اللذين يعانوه، والكثير أيضا من المشاعر الأخرى التي يمرون بها في تلك الفترة الهامة.

وفقا لتقرير نشر فى موقع renfrewcenter، فإن من الشائع أن يصاب بعض الطلبة قبيل الامتحانات بحالة من فقدان الشهية، نتيجة بعض الأسباب منها مشاعرالتوتر العام، والشعور بالضغط وضيق الوقت نتيجة ضغط الدراسة والتحصيل والمذاكرة، فضلا عن اضطرابات توقيتات النوم وزيادة حدة اضطرابات النوم لدى طلاب الثانوية العامة نتيجة اضطرابات توقيتات المذاكرة والامتحانات وكذا التحصيل والسهر للمذاكرة.

لذا ينصح تقرير آخر نشر في موقع childmindبضرورة اتباع مجموعة من النصائح التي تقلل من حدة اضطرابات الأكل التي تصيب طلاب الثانوية العامة، وفقدانهم للشهية منها :

تنظيم وقتك تنظيما جيدا كى تتمكن من تنظيم وجباتك أيضا

خصص وقتا لتناول طعامك بشكل مريح وجيد

لا تتناول طعامك على عجلة

اهتم بتناول طعام صحى ومفيد ويساعدك على المذاكرة

اهتم بتناول طعاما لذيذ الطعم ومفيد وغنى بالعناصر لصحتك

اهتم بالبعد عن تناول الطعام غير الصحى، لأنه سبب في اضطرابات الهضم، واضطرابات المعدة والقولون، مما قد يزيد من فرص الإصابة باضطرابات الطعام

لا تتناول طعامك في وقت متأخر من الليل

اهتم بالخيارات الغذائية المتنوعة والصحية.