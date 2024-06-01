شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح إلى حجاج بيت الله.. إزاى تحافظ على ضغطك تحت السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلب أداء مناسك الحج القيام بمجهود بدنى كبير وشاق، خاصة بالنسبة للحجاج كبار السن وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكرى وارتفاع ضغط الدم وغيرها، لذلك من المهم اتباع النصائح والإرشادات اللازمة للوقاية من أى مضاعفات أثناء أداء المناسك، وفى هذا الشأن، يقدم موقع "Healthline" مجموعة من النصائح لمرضى ضغط الدم للوقاية من أي مخاطر قد يتعرضون لها.

فيما يلى.. نصائح للحجاج مرضى ضغط الدم من أجل حج صحى دون أي مضاعفات:

- يجب الاهتمام جيدًا بنظامك الغذائي خلال هذه الفترة، وتناول كل ما هو مفيد وصحى مع تجنب أي أطعمة أو مشروبات من شأنها أن ترفع ضغط الدم.

- الحفاظ على رطوبة جسمك، أمر في غاية الأهمية، وذلك للوقاية من مخاطر الجفاف وأى مضاعفات قد تنتج عنه، خاصة أن أداء المناسك يكون أغلبها في الطقس الحار وهو ما يسبب الإرهاق نتيجة للمشى مسافات طويلة، لذلك من المهم شرب الكثير من الماء والعصائر الطبيعية.

- يجب مراجعة الطبيب المعالج قبل السفر إلى الحج من أجل التأكيد على الأدوية الموصوفة للحالة مع الالتزام بآخذها في الوقت المحدد.

- عدم الإفراط في التعرض لأشعة الشمس خاصة وقت أداء المناسك في فترة الظهيرة، ومحاولة الالتزام بأماكن الظل.

- يُفصل تجنب المشروبات التي تحتوى على الكافيين مثل القهوة والشاى لأن قد ترفع ضغط الدم لديك.

- يجب الابتعاد عن الأطعمة عالية الملح والغنية بالدهون، حيث يجب تناول أطعمة خفيفة الملح وقليلة الدسم حتى لا تتسبب في ارتفاع الضغط لديك.

- من المهم أيضًا قياس ضغطك باستمرار للتأكد من أنه تحت السيطرة وتجنب حدوث أية مضاعفات ممكنة.