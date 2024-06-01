شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الحليب العالمي.. اعرف فوائد تناول اللبن ومنتجاته قبل النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم في 1 يونيو من كل عام بيوم الحليب العالمى، والحليب من أكثر المشروبات الصحية، حيث يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، وشرب الحليب قبل النوم له فوائد تساعد في الاسترخاء وتحسين جودة النوم، لذا في هذا التقرير نتعرف على ماذا يحدث في جسمك عند شرب الحليب وتناول منتجات الألبان مثل: الجبنة قبل النوم، بحسب موقع usdairy.

يمنح النوم أجسامنا فرصة للتعافي وإعادة الضبط والاستعداد لليوم التالي لذلك، يؤثر النوم على أداء الدماغ والمزاج والصحة وبصرف النظر عن روتين النوم، يمكن لعوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي أن تلعب دورًا مهمًا في جودة النوم.

وتشير الأبحاث إلى أن دمج الحليب ومنتجات الألبان، في نظامك الغذائي الصحي قد يساعد في النوم الجيد.

ماذا يحدث عندما تشرب كوبًا من الحليب قبل النوم؟

يوفر الحليب 13 عنصرًا غذائيًا أساسيًا يقدم كل منها فوائد مهمة. من بناء عظام وعضلات قوية إلى دعم صحة المناعة والطاقة.

تحتوي منتجات الألبان مثل الحليب على التربتوفان والمغنيسيوم والزنك وهي ضرورية لإنتاج السيروتونين والميلاتونين - وكلاهما يمكن أن يساهم في تعزيز النوم.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن المكونات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات في الحليب والأطعمة الأخرى قد تساهم في تحسين جودة النوم.

يمكن أن يكون احتساء مشروب دافئ له تأثيرات مهدئة في روتين وقت النوم.

لذا عندما تشرب الحليب الدافئ قبل النوم (أو الحليب البارد، إذا كان هذا هو الشيء المفضل لديك)، فأنت لا تغذي جسمك فحسب، بل قد تساعد جسمك على النوم بسهولة أكبر أيضًا.

فوائد منتجات الألبان "الجبنة" قبل النوم؟

الجبن هو شكل آخر شائع ولذيذ من منتجات الألبان، ويوفر ثمانية عناصر غذائية أساسية. ومثل العناصر الغذائية الموجودة في الحليب، فإن كل منها له أدوار فريدة. وبالمثل، يمكن أن يكون الجبن وجبة خفيفة مفيدة قبل النوم.

بالإضافة إلى التربتوفان والمغنيسيوم والزنك التي تعزز النوم، يوفر الجبن بروتينًا عالي الجودة، بما في ذلك الكازين، وهو مهم لإصلاح العضلات.

عندما ننام، يخضع جسمنا لعملية إعادة ضبط كبيرة. لذا فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على الكازين مثل الجبن قبل النوم يمكن أن يعزز هذا التعافي والصيانة الليلية.

كما أن الأطعمة البروتينية يمكن أن يكون لها تأثير مهدئ لذا، إذا كنت تستمتع بالجبن قبل النوم، فقد تجد نفسك تستريح بسهولة بينما يتعافى جسمك ويصلح نفسه، مما يسمح لك بالاستيقاظ جاهزًا للاستفادة من اليوم.

ماذا يحدث عندما تأكل الزبادي قبل النوم؟

الزبادي هو أحد منتجات الألبان الذى يحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، يوفر الزبادي تسعة مغذيات أساسية، بما في ذلك البروتين والزنك. هذا، إلى جانب التربتوفان والمغنيسيوم الذي يحتويه، يجعل الزبادي إضافة ذكية لنظام غذائي يدعم النوم.

تشير الأبحاث إلى أن منتجات الألبان المخمرة مثل: الزبادى تحتوي على حمض جاما أمينوبوتيريك (GABA)، وهو ناقل عصبي مثبط قد يساعد في تحسين جودة النوم.

الزبادي يحتوي على مركبات حيوية فريدة يمكن أن يكون لها خصائص مضادة للالتهابات، مما يساهم في نوم ليلي مريح.

يغذي الزبادي بكتيريا الأمعاء النافعة، والذي قد يدعم الصحة النفسية والصحة العامة.