شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة.. بتاكل كتير وأنت بتذاكر.. اعرف أسباب الشره المرضى قبل الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشره المرضى مشكلة يعانى منها الكثيرون، خاصة في تلك الفترة التي يواجه فيها طلاب الثانوية العامة هذه الأيام قبيل الامتحانات، الكثير من مشاعر قلق الامتحانات، وكذا الخوف من النتيجة، والشعور بالقلق من المذاكرة والمناهج والحفظ، كلها مشاعر قد تؤدى تدريجيًا لشعور بالطالب ببعض الاضطرابات الهضمية.

الشره المرضى اضطراب يعانيه البعض يظهر في صورة نهم شديد تجاه نوع معين من الطعام أو كل الطعام بشكل الأشكال والأنواع، ووفقًا لتقرير نشر في موقع bestcolleges فإن هذا الشره يصيب بعض الطلبة قبل الامتحانات نتيجة المشاعر المضطربة القلقة التي قد تجعل الطالب نهم لدرجة كبيرة، ويستبدل المذاكرة بتناول الطعام

قال الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشارى الباطنة قصر العينى، إن الشره الشديد الذى يعانيه البعض من الطلاب قد يكون نتيجة ضغوط المذاكرة واقتراب الامتحانات لابد من السيطرة عليه، ومحاولة دفع التوتر والضغوط التي ينتج عنها هذا الإضطراب ، وذلك لأنه قد يسبب مشكلات هضمية وجسدية كبيرة للطالب، تؤثر على مستواه الدراسى وتحصيله أيضا، ومن أبرز المضار التي تصيب الطالب الشره:

اضطرابات هضمية عنيفة تسبب العسر الهضمى أو اضطراب التمثيل الغذائي

اضطراب المناعة نتيجة ضعف التمثيل الغذائي مما يؤثر على صحته بشكل عام

اضطراب الوزن وزيادته المحتملة

الخمول والاتجاه ناحية الكسل وصعوبة استذكاره وقلة قدرته على الحفظ والفهم وأداء المهام قبيل الإمتحانات

اضطرابات بمستويات السكر في الجسم

الشعور بالرغبة في الراحة والنوم، واضطراب تنظيم وجدول اليوم المنظم

ونصح استشارى الباطنة بالبعد عن التوتر، وتنظيم اليوم تنظيما جيدا، وعدم تناول الطعام دون داع أو بدون الشعور بالجوع، كذلك البعد عن الوجبات السريعة الكبيرة، والبعد عن الدهون والطعام غير الصحى الذى لا يشعر الطالب بالشبع