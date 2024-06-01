شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتناول هذه الأطعمة مع البطيخ لتجنب أي مشاكل صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد البطيخ بلا شك أحد أكثر الفواكه الصيفية المحبوبة والتى يتم استهلاكها على نطاق واسع خلال هذا الموسم لخصائصها المبردة والمرطبة، بجانب الفوائد الصحية للبطيخ لأنه غنى بالعناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات مثل فيتامين C وA والبوتاسيوم والألياف، ولكن هل تعلم أن دمج البطيخ مع بعض الأطعمة يمكن أن يؤدى إلى تفاعلات حساسية واستقلابية مفاجئ، وفقًا لتقرير موقع "WEBMD".

فيما يلى.. أطعمة لا يجب دمجها مع البطيخ الزبادى

البطيخ غنى بالمحتوى المائى ويمكن أن يخفف حمض المعدة، مما قد يتداخل مع هضم الزبادى، الذي يتطلب ظروفًا حمضية معينة من أجل عملية هضم صحية.

الحليب

مثل الزبادي، فإن تناول الحليب مع البطيخ قد يؤدى إلى مشاكل في الجهاز الهضمى بسبب اختلاف أوقات الهضم ومستويات الحموضة التي يحتاجها كلًا منهما.

الخيار

رغم أن كلاً من البطيخ والخيار ينتميان إلى نفس العائلة (Cucurbitaceae)، إلا أن الجمع بينهما قد يؤدى الشعور بالانتفاخ لدى بعض الأفراد بسبب تشابه الإنزيمات والمركبات التى يحتويان عليها.

الموز

الموز والبطيخ لهما معدلات هضم مختلفة، وتناولهما معًا قد يسبب عدم الشعور بالراحة أو مشاكل فى الجهاز الهضمى.

الأطعمة الغنية بالبروتين

تناول البطيخ مع الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم أو البيض قد يؤدى إلى عدم الراحة فى الجهاز الهضمي أو الانتفاخ بسبب الاختلافات في أوقات الهضم ومتطلبات الإنزيم.

الفواكه الحمضية

تجنب الجمع بين البطيخ والفواكه شديدة الحموضة مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، لأن ذلك قد يسبب اضطرابًا فى الجهاز الهضمى أو ارتجاعًا حمضيًا لدى بعض الأفراد.

المشروبات الغازية

يمكن أن تسبب المشروبات الغازية الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة وعند دمجها مع البطيخ تسبب اضطرابات في المعدة.

الأطعمة الحارة

الأطعمة الحارة يمكن أن تهيج بطانة المعدة وقد تؤدى إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمى عند تناولها مع البطيخ، خاصة للأشخاص الذين يعانون من حساسية في المعدة.

الأطعمة الغنية بالدهون

يُفضل عدم الجمع بين البطيخ الأطعمة الدهنية مثل المقليات أو الصلصات الثقيلة، لأن ذلك قد يبطئ عملية الهضم ويؤدى إلى عدم الراحة أو الشعور الانتفاخ.