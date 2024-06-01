شكرا لقرائتكم خبر عن هل ألم الذراع مرتبط بالأزمة القلبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوبة القلبية هي حالة تهدد الحياة وتحدث عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب إلى حد كبير أو يتم منعه بسبب عوامل مثل تراكم الكوليسترول في الشرايين، في حين أن معظم حالات الأزمة القلبية لا تأتي بدون أعراض ملحوظة، إلا أنه في بعض الحالات، قد تكون هناك مؤشرات خفيفة وغير عادية، بما في ذلك ألم الذراع، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

وقد تشمل العلامات غير العادية للنوبة القلبية آلام الفك أو الظهر، خاصة عند النساء، وضيق في التنفس دون ألم في الصدر، وأكثر شيوعًا عند كبار السن أو المصابين بالسكري، والغثيان أو القيء إلى جانب الأعراض الأخرى، وألم الذراع هو عرض آخر غير عادي للنوبة القلبية، والذي قد يكون من الصعب تتبعه والتعرف عليه، وتحديد ألم الذراع المرتبط بنوبة قلبية يتضمن التعرف على خصائص محددة، حيث يتركز هذا الألم عادة في الذراع اليسرى ولكنه قد يمتد إلى الذراع اليمنى أو كلا الذراعين، وغالبًا ما ينتشر من الصدر.

ويوصف بأنه إحساس مؤلم، ويمكن أن يظهر أيضًا فجأة وبشكل مكثف، وعادة ما يصاحب ألم الذراع أعراض مثل عدم الراحة في الصدر، وضيق في التنفس.

بعض العوامل التي تعرض الأشخاص لخطر الإصابة بنوبة قلبية تشمل:

العمر، وخاصةً للرجال فوق 45 عامًا والنساء فوق 55 عامًا

الرجال بشكل عام أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية من النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث. ومع ذلك، فإن الخطر بالنسبة للنساء يزيد بعد انقطاع الطمث.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب

التدخين

ارتفاع مستويات ضغط الدم

ارتفاع مستويات الكولسترول

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري

بدانة

الخمول البدني

اتباع نظام غذائي غير صحي يشتمل على الدهون المشبعة والمتحولة والكولسترول والملح والسكر

قلق مزمن

