شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤثر هرمونات الفراخ البيضاء على صحة المرأة.. استشاري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هرمونات الفراخ البيضاء، الخوف الذى يعتقد الكثيرون أنها ضرر حقيقى على الصحة، ويخاف من تناولها، فالفراخ البيضاء هي تلك الأنواع التي تختلف عن الدجاج "البلدى"، ويعتقد البعض أنها تؤثر على هرمونات السيدات، وهو ما يوضحه الدكتور حسام الشنوفى، أستاذ النساء والتوليد قصر العينى، مؤكدًا خطأ هذا الاعتقاد، موضحًا أن أي نوع من أنواع الطعام التي يتم إليها أية إضافات، لا يمكن لها أن تؤذى الجسم والهرمونات، وذلك لأنها تطهى طهيًا جيدًا، فإّذا سلمنا أنها قد تحتوى على الهرمونات أو محقونة بها، فالطهى يقتل وينهى على هذه الإضافات جميعها، ولا يمكن للجسم التأثر بها سلبًا أو إيجابًا، فهذه المعتقد خاطئ.

فالطهى على درجة حرارة عالية يجب أن يتم لكل أنواع اللحوم، وذلك لأنها تقتل البكتيريا والسلمونيلا وأى مكون غير مرغوب به، وهرمونات السيدات لا يمكن تأثرها بمثل هذه العوامل، بل تتأثر بالنظام الغذائي والحياتى والرياضى والصحى للمرأة، فعلى السيدة أن تهتم بالكشف والمتابعة لدى طبيب مختص إذا ما عانت أية مشكلة تخص الهرمونات، والالتزام بنظام تغذوى صحى ومتوازن والحفاظ على الوزن غير مختل وبعيد عن الزيادة.

ويفضل نزع جلد الدجاج، وطهيه طهيًا جيدًا جدًا وكاملاً على درجة حرارة عالية، مع الاهتمام بتناول حصة الدجاج وفقا لطبيعة النظام الغذائى ووفقًا لحصة البروتين اليومية، دون زيادة مع نزع الدهون منها للإستفادة القصوى منها دون ضرر.