شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتعرض الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي لفقر الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل الروماتويدي هو اضطراب في المناعة الذاتية يسبب التهابًا مزمنًا في المفاصل، بالإضافة إلى آلام المفاصل، ويعد فقر الدم هو أيضًا أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض التهاب المفاصل الروماتويدي، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للطب، يمكن أن يحدث فقر الدم لدى ما يصل إلى 60% من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، ومن المهم بشكل خاص التعرف على فقر الدم المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي ومعالجته مبكرًا، وفقًا لما نشره موقع everydayhealth.

ويتطور فقر الدم عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، وتتكون خلايا الدم الحمراء من الهيموجلوبين، وهو بروتين غني بالحديد ينقل الأكسجين من الرئتين إلى بقية الجسم، في بعض الحالات، يكون لدى الأشخاص المصابين بفقر الدم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، ولكن هذه الخلايا تحتوي على هيموجلوبين غير طبيعي أو غير كاف أو يتم تدميرها في وقت مبكر جدًا.

وإذا لم يكن لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين، فإن أعضائك لا تحصل على ما يكفي من الأكسجين. إذا ترك فقر الدم دون علاج، فإنه يمكن أن يسبب التعب الشديد والضعف. على الرغم من أن فقر الدم لا يسبب آلام المفاصل التي يعاني منها مرض التهاب المفاصل الروماتويدي، إلا أن الأعراض الأخرى تشمل الصداع وشحوب الجلد وضيق التنفس وسرعة ضربات القلب.

وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو النوع الأكثر شيوعًا من فقر الدم بشكل عام، ولكن هناك أنواع مختلفة من فقر الدم التي يمكن أن تحدث لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي. يمكن أن يحدث فقر الدم الناتج عن الأمراض المزمنة نتيجة للالتهاب المزمن، مما قد يعيق قدرة الجسم على استخدام الحديد لصنع خلايا الدم الحمراء،

والنوع الأكثر شيوعًا من فقر الدم لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي هو فقر الدم الناتج عن الأمراض المزمنة، ويمكن أن يحدث فقر الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب مستمر في الجسم، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض الأمعاء الالتهابية مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي ".

عادةً ما يكون علاج فقر الدم المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي هو علاج الالتهاب الأساسي الناجم عن التهاب المفاصل الروماتويدي. ومن المفترض أن تساعد إدارة الالتهابات وتورم المفاصل المرتبطة بالتهاب المفاصل الروماتويدي في تخفيف فقر الدم وأعراضه.

إذا كانت مستويات الحديد لديك منخفضة، فقد يوصي طبيبك بمكملات الحديد، والتي يتم تناولها عن طريق الفم أو عن طريق الوريد.