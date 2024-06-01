شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من الاكتئاب.. 6 مشروبات هتحسن حالتك المزاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر الاكتئاب على ملايين الأفراد فى جميع أنحاء العالم، وفى حين أنه من الضرورى الحصول على رعاية متخصصة إذا كنت تعانى من الاكتئاب، إلا أنه تعديلات نمط الحياة التي تقوم بها خاصة بالنسبة لنظامك الغذائى، يمكن أن تساعد أيضًا فى إدارة أعراض هذا المرض النفسى، حيث ثبت أن بعض المشروبات تتمتع بصفات تعزز الحالة المزاجية بسبب محتواها الغذائي، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Onlymyhealth".

فيما يلى.. 6 مشروبات يمكن أن تساعد فى تخفيف أعراض الاكتئاب: الشاى الأخضر

يشتهر الشاى الأخضر بفوائده الصحية العديدة، بما فى ذلك آثاره الإيجابية على الصحة العقلية، هذا المشروب غنى بمضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكين، والتى ثبت أنها تقلل من التوتر وتعزز الاسترخاء.

الكركم (الحليب الذهبي)

حليب الكركم، المعروف أيضًا باسم الحليب الذهبي، وهو مشروب مريح ولذيذ مصنوع من الكركم والحليب والتوابل الأخرى مثل القرفة والزنجبيل، ويحتوى الكركم على الكركمين، وهو مركب ذو خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ويمكن أن يعزز الحالة المزاجية عن طريق زيادة مستويات عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF) والسيروتونين، والتي غالبًا ما تنخفض لدى الأفراد المصابين بالاكتئاب.

شاى البابونج

شاى البابونج هو علاج عشبى معروف لتعزيز الاسترخاء وتقليل القلق، ويمكن أن تساعد آثاره المهدئة الخفيفة على تحسين نوعية النوم، والتى غالبًا ما تتعطل لدى الأفراد المصابين بالاكتئاب.

الحليب الدافئ

كان الحليب الدافئ علاجًا تقليديًا لتعزيز النوم والاسترخاء، يحتوي الحليب على التربتوفان، وهو حمض أمينى يحوله الجسم إلى السيروتونين والميلاتونين، وكلاهما ضرورى لتنظيم المزاج والنوم.

مشروب الشيكولاتة الداكنة

تحتوى الشيكولاتة الداكنة على مركبات يمكن أن تؤثر بشكل إيجابى على حالتك المزاجية والوظيفة الإدراكية، وعند تناول مشروب الشوكولاتة الداكنة باعتدال، ويمكن أن يكون وسيلة ممتعة لتعزيز صحتك العقلية.

عصائر التوت

التوت، مثل التوت الأزرق والفراولة والتوت، غنى بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الدماغ، يمكن أن يكون عصير التوت وسيلة لذيذة ومغذية لتعزيز مزاجك.