شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى القولون العصبي.. تجنب الإسراف في تناول الأسماك المملحة لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل الكثيرون تناول الأسماك المملحة مثل: الفسيخ والرنجة، وهذه النوعية من الأسماك المخزنة بطريقة معينة من خلال إضافة الكثير من الملح لها، يجعلها خيارًا غير صحي للكثير من الفئات ولعل من أبرزها مرضى القولون العصبى هذا ما أكده الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشاري الباطنة قصر العينى.

وأوضح أن مرضى القولون العصبى قد يعانون من مشكلات صحية كثيرة إذا ما أدى أي نوع من أنواع الطعام إلى تهيج القولون واستثارته، ولعل من أهم الأطعمة التي يمكن أن تضر القولون وتسبب حالة من آلام البطن والانتفاخ الشديد والتقلصات والغازات والآلام البطنية الحادة، هو تناول الفسيخ والرنجة.

وحذر من تناول مرضى القولون لهذه النوعية من الأسماك وبكميات كبيرة نتيجة زيادة حدة تلك الأعراض لأنها تسبب اضطرابات بطنية، وعسر هضمى، فضلا عن صعوبة تعامل الجسم معها، والمعدة كذلك، ما يؤدي إلى انتفاخات وتقلصات وآلام بالبطن مع التهابات حادة في فم المعدة، كذلك قد يؤدي إلى اضطرابات بحركية المعدة.

الاضطرابات الهضمية الكثيرة التي تحدث لمرضى القولون نتيجة تناول الفسيخ والرنجة قد تؤدي إلى اضطرابات إخراجية أيضًا، فقد تؤدي إلى الإسهال الشديد وسهولة التبرز وسيولته فضلاً عن الشعور بالإجهاد العام، مع زيادة في التعرق والشعور بالإجهاد العام، وقد تثار المعدة وتصبح عرضة للشعور بالقيء.

ونصح الدكتور عبد المنعم بضرورة الاهتمام بالبعد عن هذه النوعية من الأسماك ويمكن تناول كمية بسيطة للغاية، على ألا تكون وجبة كاملة، أو الإمتناع وتجنبها تماما وهو الأفضل لمرضى القولون العصبي.