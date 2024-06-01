شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر مرض السكري على القلب؟.. طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على صحة القلب لا يقل أهمية بالنسبة لمرضى السكر عن التحكم في مستويات السكر في الدم، ويمكن لمرضى السكري اتخاذ تدابير وقائية لتقليل خطر الإصابة بمشاكل القلب، حيث تتناسب طرديًا مع مستويات السكر في الدم، ما يعني أنه كلما ارتفعت السكريات زادت فرص الوفاة بسبب السكتة القلبية، ومن المهم أن يحافظ الأشخاص المصابون بداء السكري على تحكم جيد في السكريات وأن يتخذوا أيضًا التدابير اللازمة لتشخيص أمراض القلب في الوقت المناسب وطلب العلاج المناسب، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

والأشخاص الذين يعانون من مرض السكري غير المنضبط يعانون من مرض تصلب الشرايين الأكثر خطورة وسابق لأوانه، ما يعني أن شرايين القلب لديهم المزيد من الرواسب الدهنية ويميلون إلى التصلب في وقت مبكر ما يزيد من فرص الإصابة بالنوبات القلبية.

عوامل الخطر في مرض السكري وأمراض القلب

السمنة

التدخين

ارتفاع مستويات الكولسترول

ضغط الدم غير المنضبط

نظام غذائي غير صحي

طرق الوقاية

أظهرت الدراسات أنه مع التحكم بشكل أفضل في عوامل الخطر، يمكن تقليل فرص الوفاة القلبية المفاجئة، كما أنه يحسن نوعية الحياة ويمكن أن يطيل العمر بمقدار 8 سنوات لدى مرضى السكري. تشمل هذه التغييرات ما يلي:

الحفاظ على وزن صحي. تظهر الدراسات الحديثة أنه في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي فقدان الوزن بشكل كبير من خلال تغييرات نمط الحياة إلى علاج مرض السكري.

اتباع نظام غذائي صحي يتضمن المزيد من الألياف والخضراوات الخضراء والسلطات يمكن أن يساعد في السيطرة على مرض السكري وخطر الإصابة بأمراض القلب.

من المستحسن أن يقوم الأشخاص بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين المعتدلة الشدة أسبوعيًا.

الإقلاع عن التدخين.

إدارة التوتر والحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة