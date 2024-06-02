شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف العلاقة بين مرض السكرى والكلى.. وأبرز النصائح للحفاظ على مستوى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو عامل خطر رئيسي لأمراض الكلى، مثل اعتلال الكلية السكري وأمراض الكلى السكري، وارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في الكلى، ما يؤدي إلى تلف الكلى والفشل الكلوي في نهاية المطاف، ويؤثر الفشل الكلوي في النهاية على 10-40% من الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 وحوالي 30% من الأطفال المصابين بداء السكري من النوع 1 وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

وتتكون الأوعية الدموية الموجودة داخل الكلى والمسئولة عن الترشيح من أوعية صغيرة، ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترة طويلة إلى تضييق وانسداد هذه الأوعية. وبالتالي، يؤدي عدم كفاية إمدادات الدم إلى إتلاف الكلى، ما يسمح للألبومين، وهو بروتين، بالمرور عبر المرشحات وإلى البول حيث لا ينبغي أن يكون.

ويمكن لمرض السكري أيضًا أن يلحق الضرر بالأعصاب في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك تلك المرتبطة بوظيفة المثانة، وتسهل الأعصاب الاتصال بين الدماغ وأجزاء الجسم المختلفة، مما يشير إلى امتلاء المثانة. و يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب الناتج عن مرض السكري إلى تعطيل هذه الإشارة، مما يؤدي إلى عدم القدرة على إدراك امتلاء المثانة. وبالتالي، يمكن أن يؤدي الضغط الناتج عن المثانة الممتلئة بشكل مفرط إلى إلحاق الضرر

بالإضافة إلى ذلك، فإن احتباس البول لفترة طويلة داخل المثانة بسبب ضعف وظيفة المثانة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية.و ارتفاع مستويات السكر في البول يخلق بيئة مواتية لنمو البكتيريا، مما يؤدي إلى الالتهابات التي تؤثر في المقام الأول على المثانة ولكن في بعض الأحيان تنتشر إلى الكلى.



وفيما يلي بعض العادات الحياتية التي يجب عليك اتباعها للحفاظ على مستوى متوازن لمرض السكري، كما ذكرها الخبير:

الابتعاد عن الأطعمة المصنعة وغير الصحية المليئة بالسكر.

اختر الأطعمة الكاملة الغنية بالألياف، مثل الشوفان والفواكه والخضروات والبذور ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض.

قم بدمج النشاط البدني المستمر في روتينك، مثل المشي يوميًا لمدة 30 دقيقة، لدعم إدارة الوزن.

الإقلاع عن التدخين تمامًا.

