شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء وعادات تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.. أبرزها التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على صحة القلب أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، وهناك العديد من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأشخاص فى كثير من الأحيان، ما يعرض صحة القلب للخطر دون قصد، ومن خلال فهم هذه المخاطر وإجراء التغييرات الضرورية فى نمط الحياة، يمكنك اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على صحة قلبك وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

ومن الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس ما يلي التدخين

وهو خطر على نطاق واسع ويشكل مخاطر جسيمة على القلب والصحة العامة، وقد تمت دراسة وتوثيق الآثار الضارة للتدخين على نظام القلب والأوعية الدموية على نطاق واسع، وفقا للطبيب.

غياب ممارسة الرياضة

يمكن أن يكون لعدم النشاط آثار ضارة على صحة القلب، وبدون النشاط البدني المنتظم، قد يصبح القلب أضعف وأقل كفاءة في ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، فنمط الحياة المستقر يمكن أن يكون له آثار ضارة على نظام القلب والأوعية الدموية لدينا والرفاهية العامة.

الإجهاد المفرط أو المزمن

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية، فعندما يتعرض الجسم للتوتر، يفرز الجسم هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، والتي يمكن أن تسبب زيادة في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. وبمرور الوقت، يمكن أن تساهم هذه الاستجابات الفسيولوجية في تطور حالات مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

تتضمن بعض مشاكل القلب الشائعة التي قد يواجهها الأشخاص ما يلي: مرض الشريان التاجي

مرض الشريان التاجي هو مشكلة القلب الأكثر شيوعًا، ويحدث عندما تصبح الأوعية الدموية التى تزود القلب بالأكسجين والمواد المغذية ضيقة أو مسدودة بسبب تراكم الترسبات.

سكتة قلبية

يحدث فشل القلب عندما يكون القلب غير قادر على ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم. ويمكن أن ينجم عن حالات مختلفة، بما في ذلك مرض الشريان التاجي، أو ارتفاع ضغط الدم، أو مرض صمام القلب، أو نوبة قلبية سابقة.

عدم انتظام ضربات القلب

عدم انتظام ضربات القلب هو نظم غير طبيعي للقلب يمكن أن يتسبب في نبض القلب بسرعة كبيرة أو بطيئة جدًا أو بشكل غير منتظم. تشمل الأنواع الشائعة من عدم انتظام ضربات القلب الرجفان الأذيني، وعدم انتظام دقات القلب البطيني، وبطء القلب.

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو حالة تكون فيها قوة الدم ضد جدران الشرايين مرتفعة للغاية باستمرار. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل مختلفة في القلب، مثل CAD، وفشل القلب، وعدم انتظام ضربات القلب.

عيوب القلب الخلقية

عيوب القلب الخلقية هي مشاكل هيكلية موجودة عند الولادة وتؤثر على الأداء الطبيعي للقلب. يمكن أن تتراوح هذه العيوب من حالات بسيطة بدون أعراض إلى تشوهات معقدة تهدد الحياة.

اعتلال عضلة القلب

يشير اعتلال عضلة القلب إلى أمراض عضلة القلب، حيث تصبح العضلة ضعيفة أو متضخمة أو متصلبة. يؤثر هذا على قدرة القلب على ضخ الدم بشكل فعال ويمكن أن يؤدي إلى فشل القلب أو عدم انتظام ضربات القلب.