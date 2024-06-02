شكرا لقرائتكم خبر عن الاضطراب الفصامى العاطفى العقلى.. اعرف أشهر علاماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد البعض خطأ أن مرض الفصام لا أنواع له، وأنه اضطراب أو مرض لا يمكن تقسيمه لأنواع مختلفة، ولكن هناك الكثير من الفروع لهذا الاضطراب الشديد، وله الكثير من الدرجات، وفقا لما وضحه تقرير نشر في موقع mind uk المعنى بالصحة النفسية والعقلية، موضحا أن البعض يعانى من اضطراب فصامى يسمى عاطفى عقلى، وهو نوع شديد التخصص، وهو الأقل انتشارا بين مرضى الفصام بأنواعه ولكنه موجود ومزعج بعض الشئ

فيما أوضح تقرير آخر نشر فى موقع betterhealth أن هذا الاضطراب يعانى فيه المريض من شعور بالعزلة التامة، وتتملكه مشاعر الإحباط الشديد، ومن أبرز العلامات التي تظهر على المرضى به:

أعراض اكتئابية حادة

مشكلات حادة في التركيز والتذكر

فقدان الهمة والرغبة والحافز

اضطرابات المزاج وتقلب المزاج

سلوك غير منضبط وفوضوى

أعراض الهلوسة

الأوهام الحادة

آلام بالرأس في بعض الحالات دون غيرها

أوجاع هضمية ومعدية

أعراض الأرق الشديد

أفكار غير متزنة، رغبات إنتحارية

يعانى بعض الحالات التي تعانى من الهوس المرضى ببعض الأشياء

اضطرابات نفسية وشخصية

مبالغة شديدة في تعظيم النفس وتقدير الذات

اللامبالاة الشديدة وعدم الإهمتمام بأية أهداف أو مشكلات أو أحداث

الشعور بالسعادة ثم الغضب أو الحزن

التعب العام واضطرابات المهارات الإدراكية

وقد لا تجتمع كل هذه الأعراض دفعة واحدة في المريض الواحد.