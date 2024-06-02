شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس الحار.. احم عينيك بهذه النصائح الفعالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربة الشمس والجفاف من الأمراض الشائعة المرتبطة بالحرارة الحارقة، ويحذر الأطباء من الأمراض المرتبطة بالعين، حيث يمكن للحرارة الشديدة أو موجات الحرارة أن تضر عينيك عن طريق التسبب فى الجفاف والتهيج، كما أن التعرض لفترات طويلة لدرجات الحرارة المرتفعة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالات مثل متلازمة جفاف العين وزيادة خطر الإصابة بالتهابات العين، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

الأعراض المرتبطة بالعين والحرارة الشديدة

جفاف العين، وتتسبب الحرارة في تبخر الدموع بسرعة، ما يؤدي إلى تهيج واحمرار وإحساس بالحصى.

زيادة خطر إعتام عدسة العين والضمور البقعي بسبب التعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية.

يمكن أن يسبب التعرض للحرارة والأشعة فوق البنفسجية أيضًا التهاب القرنية الضوئي، وهي حالة مؤلمة تشبه حروق الشمس في العينين، وتتميز بالاحمرار والتمزق والحساسية للضوء.

تفاقم أمراض العين الموجودة مثل التهاب الملتحمة.

فيما يلي بعض الطرق لحماية عينيك أثناء موجة الحر المستمرة:

ارتداء النظارات الشمسية التى تحجب 100% من الأشعة فوق البنفسجية لحماية عينيك من التعرض لأشعة الشمس الضارة.

ارتداء قبعات واسعة الحواف لتوفير ظل إضافي وتقليل الوهج.

اشرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة عينيك ومنع جفافها.

الحد من الأنشطة الخارجية خلال أوقات ذروة الأشعة فوق البنفسجية، عادةً ما بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً

استخدم قطرات مرطبة للعين لمكافحة الجفاف، خاصة في الظروف الحارة والرياح.

استخدم النظارات المناسبة أثناء ممارسة الرياضة أو الأنشطة التي تشكل خطر إصابة العين.