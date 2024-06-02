شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات مهمة لمرضى الربو.. أطعمة تجنبها منعا للحساسية والكحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مريض الربو يظل في حالة ترقب كونه معرضا لنوبات كثيرة ومتكررة مع التقلبات الجوية، وكذا مع مثيرات الحساسية لديه، مثل الغبار ووبر الحيوانات، وكذلك مشكلات التغير الجوى والتعرض للطقس البارد أو الساخن والتيارات الهوائية المفاجئة، فضلا عن العدوى وغيرها الكثير من المثيرات للربو والحساسية.

وأوضح تقرير نشر في موقع بيتتر هيلث المعنى بالصحة العامة، أن الطعام الذى يسبب التحسس كثير ومتشعب، وخاصة الذى يثير الحساسية لدي مرضى الربو، ويمكن لبعض الطعام أن يسبب الحساسية لدى مريض الربو على شكل أعراض:

الهرش والحكة الشديدة

تورم الوجه بشدة

الإصابة بالمغص الشديد

الإصابة بالإسهال الشديد

اضطراب الهضم الشديد الذى يصيب الجهاز الهضمى فجأة

ضيق التنفس أو اضطراب التنفس

الكحة المستمرة أو الكحة المتتالية

وتابع تقرير نشر في موقع هيلث أن بعض الأطعمة الأطعمة التي يفضل أن يبتعد عن تناولها مريض الربو ولا يستهلكها بكثرة، مثل البيض المثير للحساسية لدى من يعانى من حساسيته، فضلا عن الأطعمة التي تحتوى على مواد صناعية والفول السودانى، والأكلات البحرية بعضها قد يسبب هذا التحسس، فضلا عن مثيرات الربو كالغبار وحبوب اللقاح في أيام الربيع، كذلك المواد التي تثير الحساسية لدى الشخص نفسه دون غيره، وينصح في تلك الحالة لطلب المساعدة لدي الطبيب المختص، الذى ينصح بالعلاج المناسب والتصرف السريع خاصة مع النوبات.