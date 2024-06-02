شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب وأعراض مرض الفصام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الذهان أو الفصام هو حالة صحية عقلية تتميز بضعف العلاقة مع الواقع، ويتميز بأعراض مثل الهلوسة والأوهام والتفكير غير المنظم، والتي يمكن أن تؤثر بشدة على قدرة الشخص على العمل فى الحياة اليومية، ويعد فهم الأعراض وخيارات العلاج للذهان لدى البالغين أمرًا بالغ الأهمية لإدارة هذه الحالة المعقدة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

أعراض الذهان

يمكن أن تختلف أعراض الذهان في شدتها وعرضها ولكنها تشمل بشكل عام ما يلي:

الهلوسة

الهلوسة السمعية: سماع أصوات أو أصوات غير موجودة. هذه هي أكثر أنواع الهلوسة شيوعًا في الذهان.

الهلوسة البصرية: رؤية أشياء غير موجودة، مثل الأشخاص أو الأشكال.

الهلوسة الشمية والذوقية: شم أو تذوق أشياء غير موجودة.

الهلوسة اللمسية: الشعور بأحاسيس على الجلد ليس لها سبب جسدي.

الأوهام المذعورة: الاعتقاد بأن الآخرين يتآمرون عليهم أو يتجسسون عليهم أو يحاولون إيذائهم.

أوهام العظمة: وجود شعور متضخم بأهمية الذات أو الإيمان بقوى أو قدرات خاصة.

الأوهام الجسدية: الاعتقاد بأن هناك شيئًا جسديًا خاطئًا في الجسم على الرغم من وجود أدلة تثبت عكس ذلك.

التفكير غير المنظم والكلام

الارتباطات الفضفاضة: الانتقال السريع من موضوع إلى آخر دون وجود صلة واضحة بين الأفكار.

العرضية: إعطاء إجابات غير ذات صلة أو بالكاد ذات صلة بالأسئلة.

عدم الترابط: الكلام الذي يصعب أو يستحيل فهمه، ويشار إليه غالبًا باسم "سلطة الكلمات".

الانفعال: الحركة المفرطة أو الأرق.

كاتاتونيا: نقص في الحركة والتواصل، أو حركات وسلوكيات غريبة.

أسباب الذهان

يمكن أن ينجم الذهان عن مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الفصام، والاضطراب الفصامي العاطفي، والاضطراب ثنائي القطب، والاكتئاب الشديد. ويمكن للمخدرات مثل LSD والميثامفيتامين والكوكايين والكحول المفرط أن تسبب نوبات ذهانية. و يمكن أن يؤدي الضغط النفسي الشديد أو الصدمة إلى حدوث نوبات ذهانية. والتاريخ العائلي للذهان أو المرض العقلي يمكن أن يزيد من المخاطر.

خيارات العلاج للذهان

يتضمن علاج الذهان عادةً مزيجًا من الأدوية والعلاج وخدمات الدعم. التدخل المبكر أمر بالغ الأهمية لتحقيق نتائج أفضل.

الأدوية

مضادات الذهان: هذه هي الدعامة الأساسية للعلاج وتساعد في السيطرة على الأعراض مثل الهلوسة والأوهام.

العلاج السلوكي المعرفي (CBT): يساعد الأفراد على تحدي وتغيير أنماط تفكيرهم المشوهة وتطوير استراتيجيات التكيف.

العلاج الأسري: إشراك الأسرة في عملية العلاج لتقديم الدعم والتعليم حول الحالة.

التثقيف النفسي: تثقيف المرضى وأسرهم حول الذهان وأعراضه وخيارات العلاج.

التأهيل المهني: يساعد الأفراد المصابين بالذهان على اكتساب المهارات والدعم للعودة إلى العمل أو التعليم.

دعم الأصدقاء: يتضمن التواصل مع الآخرين الذين عانوا من الذهان للحصول على الدعم والتشجيع المشترك.

نمط الحياة والرعاية الذاتية:

نمط حياة صحي: إن تشجيع اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والنوم الكافي يمكن أن يساعد في تحسين الصحة العامة.

إدارة التوتر: يمكن أن تساعد تقنيات مثل اليقظة الذهنية والتأمل واليوجا في إدارة مستويات التوتر.

الذهان هو حالة خطيرة تتطلب علاجًا ودعمًا شاملين. يمكن أن يؤدي فهم الأعراض إلى التشخيص المبكر، وهو أمر بالغ الأهمية للإدارة الفعالة. مع العلاج المناسب، بما في ذلك الأدوية والعلاج وخدمات الدعم، يمكن للعديد من الأفراد المصابين بالذهان أن يعيشوا حياة مرضية. إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني من أعراض الذهان، فإن طلب المساعدة المهنية أمر ضروري للتشخيص والعلاج المناسب.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشاري الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر، ان الذهان يعتبر خلل في وظائف الذهن وينقسم الى قسمين اعراض سالبة وأخرى موجبة ، والسالبة عبارة عن الشعور بالعزلة الاجتماعية والانطواء ونقص الكلام والتفاعل الاجتماعي مع الآخرين ومشاعر سطحية وضعف الإرادة ولا يستثار او ينفعل تجاه اى موقف.



وموجبة وهى الخلل في التفكير على مستويين الأول وجود ضلالات مثل وجود فكرة خاطئة في تفكير الشخص لا تتغير بالمنطق وغالبا ما تكون ضلالات اضطهادية مثال الشعور دائما باضطهاد الآخرين او مراقبتهم المستمرة له وسببها في الأساس خلل كيميائى ، بالإضافة الى اضطراب شكل التفكير حيث يظهر كلامه غير مترابط وغير متسق ، وعلى مستوى الادراك يبدأ الشخص في المعاناة من الهلاوس اى ادراك بدون مثير مثل رؤية شخص يتحرك امامه وليس له وجود في الحقيقة ، او سماع أصوات معينة تآمر المصاب في بعض الأحيان بأعمال محددة .