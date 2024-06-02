شكرا لقرائتكم خبر عن احذر .. صعوبة التنفس تنذر بوجود مشكلات صحية منها أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعور بصعوبة التقاط أنفاسك لمدة دقيقة أو دقيقتين ليس أمرًا غير عادى، خاصة إذا كنت تمارس الرياضة أو أى أنشطة مماثلة، مثل تنظيف المنزل، بقوة أو حمل أشياء ثقيلة، وذلك لأننا عندما نجهد أنفسنا تحتاج عضلاتنا إلى كمية أكبر من الأكسجين مما تحتاج إليه عندما نكون فى حالة راحة، ويتسارع معدل تنفسنا للحظات، وينبض قلبنا بشكل أسرع لتلبية هذه الحاجة، ولكن إذا كان من الصعب عليك التقاط أنفاسك لمدة أطول من بضع دقائق، فقد يكون ذلك نتيجة لأسباب أخرى. ويشير ضيق التنفس إلى وجود مشكلة صحية كامنة مثل أمراض الجهاز التنفسي، أو أمراض القلب ، أو الحساسية، أو السمنة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

علامات وأعراض صعوبات التنفس

تنفس سريع

زيادة معدل ضربات القلب

القلق أو الذعر، ما قد يجعل التنفس أكثر صعوبة

أسباب وعوامل الخطر لصعوبات التنفس

الربو يؤدي الالتهاب المرتبط بالربو إلى تشنج المسالك الهوائية وتضييقها، مما يجعل التنفس بعمق أكثر صعوبة.

مرض الانسداد الرئوي المزمن من السمات المميزة لمرض الانسداد الرئوي المزمن، والذي يشمل التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة، هو صعوبة دفع الهواء من الرئتين.

فشل القلب أو أمراض القلب إذا لم يتمكن القلب من ضخ ما يكفي من الدم عبر الجسم، فإن كمية قليلة جدًا من الأكسجين تصل إلى أنسجتك، مما قد يؤثر على التنفس.

فقدان اللياقة البدنية عندما تضعف عضلاتك وقلبك بسبب عدم النشاط ، فقد يجعل ذلك التنفس أكثر صعوبة.



الالتهاب الرئوي سواء كان سببه بكتيريا أو فيروس (مثل الأنفلونزا أو فيروس كورونا )، فإن هذا النوع من عدوى الرئة يمكن أن يؤدي إلى التهاب مجرى الهواء التنفسي، وزيادة وكثافة المخاط، وفي النهاية، صعوبة في تبادل الهواء في هواء الرئة.

الأكياس (الحويصلات الهوائية)، مما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل التنفسية والجهازية الأخرى.