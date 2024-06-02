شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. توابل هتساعدك على التحكم فى ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يلتزم الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بالحبوب والأدوية للتحكم فى مستوى ضغط الدم والحفاظ على مستوياته طبيعية، ولكن يمكن لإضافة بعض المكونات الطبيعية مثل التوابل والأعشاب البسيطة إلى النظام الغذائى مساعدتك بالتحكم فى ارتفاع ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

فيما يلى.. توابل من مطبخك هتساعدك بالسيطرة على ضغط الدم لديك:الثوم

يحتوى الثوم على مركب يعرف باسم الأليسين، والذي قد يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

الزنجبيل

غني بالمركبات التي قد تحسن الدورة الدموية وتخفض ضغط الدم، ويفضل استخدام الزنجبيل الطازج أو المسحوق فى الشاي والعصائر والمخللات.

الكركم

يحتوى الكركم على الكركمين، وهو مركب نشط له خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة التى قد تفيد صحة القلب من خلال السيطرة على ضغط الدم.

القرفة

قد تساعد فى تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر فى الدم، مما يفيد ضغط الدم بشكل غير مباشر، ويمكن أن يساعد شرب شاي القرفة أيضًا في تقليل مستويات الكوليسترول، مما يساعد في تحسين إدارة ضغط الدم.

الريحان

يحتوي الريحان على الأوجينول، الذي قد يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، ويمكن استخدام أوراق الريحان الطازجة في السلطات والسندويشات.

بذور الكرفس

تحتوي بذور الكرفس على مركبات قد تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، وبالتالي خفض ضغط الدم.

الحبهان

هو نوع آخر من التوابل الشائعة، والتي يمكن أن تقلل بشكل طبيعي من ارتفاع ضغط الدم لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

الفلفل الحار "الشطة"

تحتوى على الكابسيسين، وهو مركب نشط يساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يساعد على خفض مستويات ضغط الدم.