شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى أفضل رياضة يمارسها الأطفال مرضى السكرى.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيرمين حيدر، رئيس قسم الأطفال بالمعهد القومى للسكر واستشارى السكر والغدد الصماء، إن أفضل الرياضات التي يجب أن يمارسها الأطفال مرضى السكرى هي السباحة وكرة القدم وكرة السلة، مضيفة أنه يجب أن يبتعد الأطفال عن الرياضات العنيفة مثل: الكونغ فو.

وأشارت، في تصريح لـ ”الخليج 365” إلى أن ممارسة الرياضة من الأشياء المفيدة لصحة الأطفال مرضى السكر، مضيفة أن الرياضة يمكن ممارستها يومًا بعد يوم بعد استشارة طبيب الطفل لمعرفة هل الرياضة مسموح بها للطفل أم لا حسب حالته.

وأكدت أن نمط حياة الطفل مريض السكر يجب أن يتضمن 4 أشياء نظام غذائى صحى، ممارسة الرياضة، حالة نفسية جيدة بجانب زيارة الطبيب وتناول الدواء.

وأوضحت أنه يجب الاهتمام بالحالة النفسية للطفل لضبط معدلات السكر في الدم، مضيفة أن المشاكل والأحداث مثل: وفاة الجد أو الجدة والطلاق والخلافات الأسرية قد تؤثر بشكل سلبي على نسب السكر فى الدم.

وتابعت أن جهاز المناعة للطفل المريض بالسكر يتأثر بأى مشاكل، وقد يجعله عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

وبحسب موقع جمعية السكرى البريطانية، فإن ممارسة الرياضة والنشاط البدني يزيد من كمية الجلوكوز التي تستخدمها العضلات للحصول على الطاقة، وهذا يعني أن النشاط قد يؤدي أحيانًا إلى خفض مستويات الجلوكوز في الدم.

يساعد النشاط الجسم على استخدام الأنسولين بكفاءة أكبر، ويمكن أن يساعد النشاط المنتظم في تقليل كمية الأنسولين التي يتناولها طفلك.

يساعد النشاط طفلك على الحفاظ على وزن صحي لطوله، ما يساعد بدوره في السيطرة على مرض السكري.