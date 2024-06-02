سمنة الحمل تضر الأم والجنين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذّر الأطباء الأمهات من زيادة الوزن خصوصاً أثناء فترة الحمل؛ لما للسمنة من مخاطر صحية تطال الأم والجنين، وأبرزها زيادة خطر الإصابة بسكري الحمل.

وأفاد تقرير نشره موقع “HealthShots” الطبي المتخصص، أن إصابة الأمهات بسكري الحمل نتيجة السمنة، قد يؤدي إلى زيادة حجم الطفل بشكل غير طبيعي، أو إصابتهن بتسمم الحمل، أو زيادة احتمال حاجتهن إلى الولادة القيصرية.

ولفت التقرير إلى أن السمنة تصيب الأم أثناء الحمل بمضاعفات خطيرة، أبرزها ارتفاع ضغط الدم الحملي، ونزيف ما بعد الولادة، والجلطات الدموية في الأوردة العميقة، والانسداد الرئوي، فضلاً عن زيادة خطر الوفاة أثناء الولادة.

كما تطرّق إلى تأثير زيادة وزن الأمهات في الحمل على صحة أطفالهن، حيث أشار إلى أن ذلك يزيد من خطر التشوهات الخلقية كعيوب الأنبوب العصبي وتشوهات القلب، وخطر وفاة الجنين في بطن الأم، والإصابة بالسمنة بعد الولادة، فضلاً عن الاضطرابات الأيضية التي تؤدي إلى الإصابة بمقاومة الإنسولين.