شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تصحصح وأنت بتذاكر .. اعرف امتى تشرب القهوة بدون قلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى طلاب الثانوية العامة خلال هذه الأيام للتركيز بكل قوتهم على المذاكرة استعدادًا للامتحانات المحدد لها شهر يونيو الجارى، ويتجه معظم الطلاب لتناول مشروبات الكافيين مثل الشاي والقهوة من أجل الشعور باليقظة والتركيز أثناء وقت المذاكرة، وبالرغم من أن هناك مشروبات أخرى أفضل مثل شاى الأعشاب وغيرها، إلا أن معظمنا يعشق الشاي والقهوة، لذلك يقدم تقرير موقع "Healthline" روشتة صحية بمواعيد أفضل لتناول الشاي والقهوة دون أي أضرار أو التأثير على دورة النوم.

تشير معظم الدراسات إلى أن تحقيق الاستفادة من تناول القهوة مرهون بتناولها في الوقت المناسب، لذلك ينصح الخبراء بالامتناع عن تناول القهوة بعد الاستيقاظ مباشرة، بل يجب الانتظار على الأقل ساعتين، لأن تناولها بعد الاستيقاظ مباشرة يُعطل إنتاج هرمون الكورتيزول والمعروف بهرمون "التوتر"، الذى يساعد الجسم على استعادة القدرة على القيام بوظائفه، ويمنحه الطاقة اللازمة، وبتناول الكافيين بعد الاستيقاظ مباشرة ترتفع نسبة الطاقة في الجسم بشكل مفرط.

وينصح الخبراء، بتناول القهوة في فترة ما بعد الظهر، حيث يرون أنه الوقت المناسب لتحقيق أقصى فائدة منها، لذلك يفضل للطلاب للحصول على التركيز خلال المذاكرة شرب القهوة في هذا التوقيت، مع أهمية تجنبها قبل النوم مباشرة، لأنه تعطل دورة النوم الجيد.

ويشير التقرير إلى أنه أفضل وقت للامتناع عن القهوة قبل النوم بست ساعات على الأقل من أجل الحصول على نوم مريح دون أي قلق، وهذا مهم للطلاب من أجل التعافى بعد يوم شاق من المذاكرة، ومن أجل الحفاظ على ما ذاكرته لأن النوم عدد ساعات كاف مهم أيضًا للحفاظ على ذاكرتك قوية، بينما قد تضر قلة النوم وتكون عُرضة للنسيان وقلة التركيز.