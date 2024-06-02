شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب أطفال يقدم نصائح لتعزيز هضم الطفل والتخلص من الإمساك لديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإمساك عند الأطفال قد يتسبب فيه اضطراب الهضم لديهم، الجهاز الهضمى لدى الأطفال قد يتأثر بالكثير من العوامل والعادات الخاطئة التي تؤثر على الهضم لديهم، مما يجعلهم عرضة لمشكلات الإمساك وعسر الهضم.

وفقا لتقرير نشر في موقع eric childrens فإن هناك الكثير من أعراض الإمساك عند الأطفال، تظهر عليهم تلك العلامات على شكل ألم البطن، ورائحة البراز غير جيدة، فضلا عن رائحة الفم الكريهة لدى البعض منهم، كذلك قد يعانى البعض من البراز على شكل كرة صغيرة أو مجموعة من الكرات الصلبة، فضلا عن إصابة بعض الأطفال بمشكلة تسمى الشق الشرجى، وفى بعض الحالات، مصحوبة كل الأعراض سالفة الذكر بمجموعة من العلامات كالشعور بحالة وجع البطن، واضطرابات الشهية وغيرها من العلامات.

فيما قال الدكتور سمير بهنسى أخصائى الأطفال بمستشفى الجلاء، إن الكثير من المشكلات تصبح من أسباب الإمساك عند الصغار، فاضطاب الهضم واضطربات الإخراج والتمثيل الغذائي تلعب دورا مهما في هذه المشكلة، فالاضطرابات المعوية التي تصيب الكثير من الأطفال نتيجة عدم انتظام وجباتهم ومواعيدها، كذلك عدم التركيز على تناول الأطعمة الصحية، والاكتفاء بأنواع الأطعمة السريعة والحلوى الصناعية، والأطعمة الجافة التي لا تحتوى على ملينات طبيعية، مثل الطعام المقلى، والأطعمة غير الصحية

وتابع ناصحا بضرورة تضمين نظام الطفل الغذائي كل ما يحتوى على المياه، لتليين البطن والمعدة والأمعاء،كذلك يجب الاهتمام بالكشف عن الطفل واجراء التحاليل وفقا لرؤية الطبيب المختص، والذى قد يكون مصاب بمشكلات معوية تتضمن الإصابة بمشكلة جرثومة المعدة أو الديدان.