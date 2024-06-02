شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لمواجهة الحر.. كيف تحمى نفسك من النوبات القلبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يجعل الجسم يعمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية وهذا يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وتدفق الدم. وهذا يتسبب في نبض القلب بشكل أسرع وقد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يزيد من سماكة جدران الأوعية الدموية مما يسبب انسدادها ويؤدي إلى نوبة قلبية، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

فيما يلي سبع طرق أساسية للحفاظ على صحة قلبك وتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية خلال فصل الصيف. 1. حافظ على رطوبة جسمك

الجفاف يمكن أن يجهد القلب ويرفع ضغط الدم، مما يزيد من احتمال الإصابة بنوبة قلبية. اشربي الكثير من الماء طوال اليوم، خاصة عندما تكونين في الهواء الطلق أو تمارسين أنشطة بدنية. وأضاف: الامتناع عن الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين ، لأنها يمكن أن تساهم في الجفاف.

2. الحفاظ على نظام غذائي صحي

تناول وجبات خفيفة ومغذية منخفضة الدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم. قم بتضمين الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون في نظامك الغذائي.

3. ابق هادئًا

يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة أن تضع ضغطًا إضافيًا على القلب، خاصة بالنسبة لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب الموجودة مسبقًا. ابق في الداخل خلال الأوقات الأكثر حرارة من اليوم، واستخدم المراوح أو مكيفات الهواء للحفاظ على برودة مساحة المعيشة الخاصة بك، وارتد ملابس خفيفة الوزن تسمح بمرور الهواء. إذا كنت ستذهب للخارج، فابحث عن الظل وخذ فترات راحة متكررة في منطقة باردة ومظللة.

4. ممارسة الرياضة بأمان

النشاط البدني المنتظم ضروري لصحة القلب، ولكن من المهم ممارسة الرياضة بأمان خلال أشهر الصيف. ولذلك تجنب الأنشطة المجهدة خلال الأوقات الأكثر حرارة من اليوم واذهب إلى التمارين في الصباح الباكر أو في المساء عندما تكون درجات الحرارة أكثر برودة. استمع إلى جسدك وتوقف عن ممارسة الرياضة إذا واجهت أي علامات تحذيرية، مثل ألم في الصدر، أو دوخة، أو ضيق في التنفس.

5. الحماية من التعرض لأشعة الشمس

التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس يمكن أن يسبب حروق الشمس والإرهاق الحراري وضربة الشمس، وكلها يمكن أن تجهد القلب.

6. إدارة التوتر

قد تؤدي الأنشطة الصيفية والمناسبات الاجتماعية في بعض الأحيان إلى زيادة مستويات التوتر، مما قد يضر بصحة القلب. يجب ممارسة تقنيات الحد من التوتر مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوغا أو قضاء الوقت في الطبيعة.

7. تعرف على علامات التحذير

كن على دراية بالعلامات التحذيرية للنوبة القلبية، بما في ذلك ألم أو عدم الراحة في الصدر، وضيق التنفس، والغثيان، والدوار، والألم أو الانزعاج في مناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم مثل الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك. إذا شعرت بأي من هذه الأعراض، اطلب العناية الطبية على الفور.