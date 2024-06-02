شكرا لقرائتكم خبر عن تشوه الذات.. ما هو وكيف يمكن علاج الاضطراب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدنى احترام الذات أو تشوه الذات هو أن تجد نفسك دومًا في مرتبة أقل، شخصًا لا يقدر ذاته مهما مر من تطورات أو امتلك من مهارات.. بهذه الكلمات بدأ تقرير نشر في موقع مايند المعنى بالصحة العقلية والنفسية، والذى يوضح أنه عبارة عن اضطراب ناتج عن اضطرابات نفسية وسلوكية تراكمت نتيجة التعرض لمشاكل صحية أو لإساءة معاملة وتنمر أو أمراض عقلية فيما مضى، أو التعرض لقلق مرضى شديد، فضلاً عن الضغوط اليومية أو الضغوط الحياتية والنفسية التي قد يصاب بها الشخص ويتعرض لها خاصة في عمر الطفولة.

هناك علامات تظهر على من يعانى من تدنى احترام النفس، والتى يوضحها الدكتور عادل سلطان استشارى النفسية قصر العينى:

- اضطراب في تقدير الذات.

- لا يشعر بالاستحقاق في أي حق من حقوق الحياة.

- يرى نفسه عاجزًا لا يمكنه إنجاز شيء، ولا يستحق شيئا.

- يقبل - دون رغبته - بأمور لا يريدها، وذلك لأنه يرى أنه لا يستحق الأفضل.

- لا يشعر بالرضا أبدًا عن مظهره، ولا تصرفاته، ولا صفاته ولا حياته

- يشعر بحالة من التوتر النفسى من مظهره أو تصرفاته.

- يعانى من اضطراب في العلاقات الاجتماعية وعدم التكافؤ.

- يعانى قلق وتوتر وحالات اكتئابية بسبب ضغطه على ذاته ونفسيته.

والحل يكمن في تدريب النفس على الشعور بالأحقية، واللجوء لطبيب نفسى مختص يساعد المريض على إدارة المشكلة، ويحسن من تواصله مع ذاته، احترام اختلافه أو نواقصه وتعظيم المهارات النفسية وميزاته والشعور بها وتصديقها.