شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح ذهبية للآباء للتعامل مع القلق لدى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الأطفال المصابين باضطرابات القلق من أعراض جسدية مثل التعب والصداع ومشاكل في الجهاز الهضمي، و المؤشرات السلوكية مثل القلق المفرط، والأرق، والتهيج، وتجنب المواقف الاجتماعية، ومن الضروري للآباء والمعلمين في أن يفرقوا بين المخاوف الطبيعية والقلق المستمر الذي يؤثر على حياة الطفل اليومية، وفقا لما نشره onlymyhealth.

فيما يلي بعض الطرق لإدارة القلق لدى الأطفال. مشاركة المدرسة والمجتمع

تعزيز الوعي بالصحة العقلية: مبادرات لرفع التوعية بالصحة النفسية في المدارس ويمكن للمجتمعات مكافحة الشعور بالعار من هذه الامراض حيث لا تزال المفاهيم الخاطئة حول الصحة العقلية قائمة .

سياسات المدرسة الشاملة: يعد العمل على سياسات مدرسية شاملة أمرًا بالغ الأهمية، كما أن تصميم خطط تعليمية لتلبية الاحتياجات الفريدة للأطفال الذين يعانون من القلق يحظى بالاعتراف كخطوة أساسية في تعزيز بيئة تعليمية داعمة.

دور الآباء

يمكن للوالدين أن يلعبوا دورًا محوريًا في وضع نماذج للتعامل بشكل صحى مع الأطفال المصابين بالقلق ، ودمجها في الحياة الأسرية اليومية.

شجعهم على التعبير عن الذات: علم أطفالك أنه ليس من الجيد أبدًا كبت مشاعر المرء إذا بدا طفلك مضطربًا ، فاسأله ما هو الخطأ لا تشترك في الحلول على الفور دعهم يستكشفون مصدر أفكارهم السلبية ثم قم بتوجيه الطفل تدريجيًا نحو خطة للتعامل مع الموقف بمفرده، بمرور الوقت ، سيتعلم الأطفال أن التعبير عن مشاعرهم ثم الانتقال إلى إيجاد حل أفضل من مجرد كبت مشاعرهم.

ـ علمهم قيمة العلاقات: تعلم كيفية تكوين علاقات قوية يعلم الأطفال مهارات التعاطف والتواصل ، ويجعلهم يشعرون بأنهم محبوبون أكثر.

ـ عاملهم بحب واحترام حتى عندما يخطئون: في حين أنه من الحتمي أن يرتكب الطفل أخطاء ، فإن العقوبات القاسية أو لغة الجسد العدوانية يمكن أن تزعج الطفل قد يفشل أيضًا في تحقيق التأثير المطلوب، بدلاً من ذلك ، تحدث مع الطفل عن سبب شعورك بالأذى أو الإحباط بسبب سلوكه ، وكيف تتوقع منه أن يتصرف بمسئولية أكبر في المرة القادمة.

الدعوة للتوعية بالصحة العقلية

الدعوة للتوعية بالصحة العقلية أمر ضروري. يمكن للوالدين المشاركة بنشاط في المبادرات المحلية والتحدث عن تحديات الصحة العقلية، وخلق مجتمع أكثر تفهمًا وتعاطفًا مع هؤلاء الأطفال .