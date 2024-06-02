شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع الربو وأسباب الإصابة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الربو هو مرض رئوي تصبح فيه المسالك الهوائية ضيقة ومتورمة ويتم منعها بواسطة المخاط الزائد، يمكن تصنيف هذه الحالة إلى فئات مختلفة مما يساعد على فهمها بشكل أفضل للمساعدة في تخفيف الأعراض التي تشمل عادةً ضيق الصدر وضيق التنفس والسعال المستمر والحصول على علاج أفضل، فى هذا التقرير نتعرف على أنواع الربو وأعراضه وطرق العلاج، بحسب موقع تايمز ناو.

الربو القصبي مرض يؤثر على رئتيك. وهي حالة مزمنة لا تختفي وتحتاج إلى رعاية طبية مستمرة ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يقدر بنحو 262 مليون شخص يعانون من الربو في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يتعرض 100 مليون شخص إضافي للخطر.

ووفقا للأطباء، فمن الأفضل معرفة تصنيف المرض للحصول على العلاج المناسب، حيث أن الربو يمكن أن يكون مزمنا وحتى قاتلا على المدى الطويل.

علامات وأعراض الربو

وفقا لمايو كلينيك، الربو هو حالة تضيق فيها المسالك الهوائية وتنتفخ وقد تنتج مخاطا إضافيا، وهذا يمكن أن يجعل التنفس صعبًا ويؤدي إلى السعال، وصوت صفير أو صفير عند الزفير، وضيق في التنفس.

ومع ذلك، يمكن السيطرة على أعراضه، فأنت بحاجة إلى الحصول على وصف تفصيلي لنوع المرض الذي تعاني منه.

نظرًا لأن الربو غالبًا ما يتغير بمرور الوقت، يجب عليك العمل مع طبيبك لتتبع العلامات والأعراض لديك وضبط العلاج حسب الحاجة.

أنواع مختلفة من الربو

الأنواع المختلفة من الربو التي تحتاج إلى تدخل للحصول على العلاج المناسب هي:

الربو عند البالغين

يحدث هذا النوع من الربو عادة على مر السنين عندما يتجنب الناس مسبباته. على سبيل المثال، إذا مرضت بسبب عدوى فيروسية، فقد يؤدي ذلك إلى السعال الذي يستمر لأسابيع أو حتى أشهر. وفي الغالب يسبب الربو السعال المستمر أثناء الليل أو عند ممارسة الصفير، واحتقان الصدر.

الربو الوظيفي أو المهني

ووفقا للخبراء، فإن هذا النوع من الربو شائع بين أولئك الذين يعملون حول الحطام والمواد الكيميائية والأبخرة والدخان الذي يهيج الرئتين. بالنسبة لأولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بالربو، يمكن أن تؤدي المهيجات المحمولة بالهواء إلى تفاقم الحالة.

ووفقا للمعهد الأمريكي للصحة، فإن ما يقدر بنحو 11 مليون عامل في مجموعة واسعة من الصناعات والمهن في الولايات المتحدة يتعرضون لأكثر من 250 مادة معروفة أو يعتقد أنها تسبب الربو المهني





الربو التحسسي

عادةً ما يحدث الربو التحسسي بسبب مسببات الحساسية



مثل حبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة لدى بعض الأشخاص.

الربو عند الأطفال

يعد الربو لدى الأطفال

شائعا بين الأطفال الصغار ويؤثر على ما لا يقل عن 6 ملايين طفل في الولايات المتحدة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. إذا لم تتم السيطرة على الربو لدى الأطفال، فقد يحتاج الأطفال إلى دخول المستشفى.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا:

ربو يتم تحفيزه عن طريق ممارسة الرياضة ويسمى أيضًا بالتشنج القصبي الناتج عن ممارسة الرياضة.

متلازمة تداخل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن

يحدث عادةً عندما تكون مصابًا بالربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن



كلا المرضين يجعلان التنفس صعبا.

يقول الأطباء إنه على الرغم من أنهم لا يعرفون سبب إصابة بعض الأشخاص بالربو بينما لا يصاب آخرون به، إلا أن بعض عوامل الخطر تمثل خطرًا أكبر:

يمكن أن تزيد الإصابة بالحساسية من خطر الإصابة بالربو.

يصاب العديد من الأشخاص بالربو بعد التعرض لأشياء تهيج الشعب الهوائية، والتي تشمل معظمها المواد المسببة للحساسية والسموم والأبخرة والدخان السلبي.

إذا كان لدى عائلتك تاريخ من الإصابة بالربو أو أمراض الحساسية، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

يمكن للعديد من التهابات الجهاز التنفسي مثل الفيروس المخلوي التنفسي



أن تلحق الضرر بالرئتين الناميتين لدى الأطفال الصغار.

