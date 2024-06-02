شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض كورونا طويلة الأمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم أن متحورات فيروس كورونا أصبحت خفيفة إلى حد كبير مقارنة بأول متحور ظهر من المرض فى عام 2019 وراح ضحيته مئات الأشخاص حول العالم، إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين أصيبوا بهذا المتحور وتم شفائهم إلا أنه يعانون من أعراض طويلة الأمد، وهو ما أشارت إليه الأبحاث الأمريكية مؤخرًا، حيث أن واحدا من كل 20 شخصا مصابا بمرض كورونا الخفيف فى الموجة الأولى من الوباء، أصبح يعاني من أعراض مستمرة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وتستمر أعراض كورونا مع بعض الأشخاص لأنها عادة ما تؤثر على القلب والرئتين والمخ، وهو ما وضحته تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلًا عن الأبحاث تم إجرائها مؤخرًا، والتي أكدت أن مشاكل الجهاز التنفسي والعصبى أيضًا هي الشائعة في أعراض كورونا طويلة الأمد.

وحسبما أفاد موقع "مايو كلينيك" فإن أعراض متلازمة ما بعد كورونا "كوفيد 19".. تشمل:

- الشعور بالإرهاق

- الصداع

- صعوبة أو ضيق في التنفس والسعال

- فيما تشمل الأعراض العصبية صعوبة التفكير أو التركيز، والصداع، ومشاكل في النوم، والشعور بالدوخة عند الوقوف، والشعور بوخز يشبه وخز الإبر، وفقدان حاسة الشم أو التذوق، والاكتئاب أو القلق.

- ألم في المفاصل أو العضلات.

- وتشمل مشاكل القلب، شعورًا بألم في الصدر وزيادة سرعة ضربات القلب.

- أما أعراض الجهاز الهضمى، تشمل الإسهال وآلام فى المعدة.

- وهناك أعراض أخرى لمتلازمة كورونا، مثل الطفح الجلدى، وعدم انتظام الدورة الشهرية لدى النساء، وأحيانًا قد يتطور الأمر إلى حدوث جلطات دموية تنتقل إلى الرئتين من الأوردة العميقة في الساقين تعوق تدفق الدم إلى الرئتين.