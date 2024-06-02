شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للناجين من السرطان.. اختبارات مهمة للكشف عن سرطان البنكرياس مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل الاحتفال باليوم العالمى للناجين من السرطان، من الصعب تشخيص سرطان البنكرياس، وهو نوع من السرطان يبدأ في البنكرياس. في مراحله المبكرة، وغالبًا ما يُظهر سرطان البنكرياس أعراضًا قليلة، مما يجعل اكتشافه صعبًا، ومع ذلك، يمكن أن تساعد العديد من الاختبارات في الاكتشاف المبكر، وهو أمر ضروري للعلاج الفوري والتشخيص الأفضل، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

اختبارات للكشف عن سرطان البنكرياس اختبارات التصوير

"تعد فحوصات التصوير، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) والتصوير المقطعي المحوسب (CT) من بين تقنيات الفحص الرئيسية. و"يمكن للأطباء رؤية البنكرياس وتحديد أي حالات شاذة باستخدام تقنيات التصوير هذه".

الموجات فوق الصوتية

هناك أداة أخرى مفيدة وهي الموجات فوق الصوتية بالمنظار (EUS)، والتي تستلزم إدخال أنبوب رفيع ومرن مع مسبار الموجات فوق الصوتية من خلال الفم وإلى الاثني عشر والمعدة لرؤية البنكرياس والهياكل المحيطة بدقة عالية."

تحاليل الدم

تساعد اختبارات الدم أيضًا في الكشف عن سرطان البنكرياس.تحاليل الدم مثل CA 19-9 يمكن استخدامها، على الرغم من أنها ليست مخصصة لسرطان البنكرياس ويمكن أن تظهر أيضًا مستويات متزايدة في أمراض أخرى. يكرر الأطباء هذا الاختبار بشكل متكرر قبل وبعد العلاج لمراقبة استجابة السرطان.

وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، عندما يكون لدى المريض مستويات مرتفعة من المستضد السرطاني المضغي (CEA) أو CA19-9 ويتم تشخيص إصابته بالفعل بسرطان البنكرياس، يمكن مراقبة هذه المستويات بمرور الوقت لتقييم فعالية العلاج. يمكن أيضًا استخدام هذه الاختبارات للتحقق من وجود أي مؤشرات تشير إلى احتمال عودة السرطان إذا تم استئصاله بالكامل.

اختبار سي بي سي

"اللوحة الكيميائية أو CBC هما اختباران إضافيان يمكن استخدامهما لتقييم الصحة العامة للفرد (وظائف الكلى ونخاع العظام). و هذه الفحوصات يمكن أن تساعد في تقييم قدرتهم على تحمل الضغط الناتج عن إجراء كبير.

الاختبارات الجينية

وقد تكون الاختبارات الجينية حاسمة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات وراثية معروفة تؤهبهم للإصابة بسرطان البنكرياس أو تاريخ عائلي للمرض. يتم استخدام عينة من الدم أو اللعاب في الاختبارات الجينية للتحقق من تغيرات الحمض النووي الموروثة التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.



