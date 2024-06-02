شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية التعافي من السرطان فى يومه العالمى.. خطوات مهمة لرحلة الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعافي من السرطان هو رحلة مليئة بالتحديات، لكن مع العناية المناسبة والدعم اللازم، يمكن للمرضى تحقيق تقدم كبير نحو الشفاء.

فيما يلى حسب موقع cancer، سنستعرض الخطوات الهامة والنصائح الضرورية لتعزيز فرص التعافي واستعادة الحياة الطبيعية بعد العلاج من السرطان.

1. الفحوصات والمتابعات الدورية

المتابعة الطبية: الالتزام بجداول المواعيد الطبية بعد العلاج هو أمر حيوي للكشف المبكر عن أي علامات لعودة السرطان أو أي مضاعفات محتملة.

الفحوصات الدورية: تتضمن الفحوصات الروتينية، تحاليل الدم، وفحوصات التصوير الشعاعي لضمان مراقبة مستمرة لحالة الصحة العامة.

التواصل المستمر مع فريق الرعاية

استشارة الأطباء: يجب الحفاظ على تواصل مستمر مع الأطباء والمختصين للحصول على النصائح المناسبة والتوجيه الصحيح في كل مرحلة من مراحل التعافي.

2. العناية بالتغذية السليمة النظام الغذائي المتوازن

الغذاء الصحي: اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الفواكة والخضروات الطازجة، الحبوب الكاملة، البروتينات الخالية من الدهون، والدهون الصحية.

تجنب الأطعمة الضارة: الابتعاد عن الأطعمة المصنعة، السكريات المضافة، والدهون المشبعة.

في بعض الحالات، قد يحتاج المريض إلى مكملات غذائية لتعويض أي نقص، لذا يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات.

3. ممارسة النشاط البدني

ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة للحفاظ على روتين منتظم من التمارين الخفيفة مثل المشي، اليوجا، أو السباحة يمكن أن يساعد في تحسين الصحة العامة واللياقة البدنية.

تساعد التمارين على تحسين الطاقة والمزاج: النشاط البدني يساعد في زيادة مستويات الطاقة وتحسين المزاج، مما يساهم في التعافي النفسي والجسدي.

يساعد التحدث مع معالج نفسي في التعامل مع التوتر، القلق، والاكتئاب الذي قد يصاحب رحلة التعافي، أو الانضمام إلى مجموعات دعم يمكن أن يوفر الفرصة للتواصل مع الآخرين الذين يمرون بتجارب مشابهة، كما أنه دور العائلة والأصدقاء في تقديم الدعم العاطفي والمساعدة في الحياة اليومية لا يمكن الاستهانة به.

5. الاهتمام بالراحة والنوم

من خلال الحفاظ على جدول نوم منتظم يساعد في تعزيز الشفاء الجسدي والعقلي مع توفير بيئة نوم مريحة وهادئة يمكن أن يساعد في تحسين جودة النوم.