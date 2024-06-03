شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار تدخين السجائر على صحة العينين والجهاز المناعى.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد إدمان التبغ سببًا معروفًا للعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب وتلف الجلد والتحديات الإنجابية وتلف الرئة ، بالإضافة إلى هذه المخاطر المعترف بها على نطاق واسع، هناك أضرار أقل شهرة مرتبطة باستخدام التبغ والتي يمكن أن تدمر صحتك بشكل كبير وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

ضعف وظيفة المناعة

يحتوي دخان التبغ على مواد كيميائية ضارة يمكن أن تضعف جهاز المناعة. وهذا يجعل المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي والسل.

التأثير السلبي على الصحة النفسية

في حين أن الكثير من الناس يستخدمون التدخين كآلية للتعامل مع التوتر، إلا أن الأدلة العلمية تشير إلى خلاف ذلك. حيث أظهرت الدراسات أن استخدام التبغ يمكن أن يزيد بالفعل من مستويات القلق والاكتئاب، والنيكوتين، المادة المسببة للإدمان الموجودة في التبغ، يمكن أن تعطل نشاط الناقلات العصبية في الدماغ، مما يؤدي إلى اضطرابات المزاج.

تم ربط تعاطي التبغ على المدى الطويل بالتدهور المعرفي وزيادة خطر الإصابة بالخرف. ويمكن للمواد الكيميائية الضارة الموجودة في دخان التبغ أن تلحق الضرر بخلايا الدماغ والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض الوظيفة الإدراكية بمرور الوقت.

صحة العظم

دراسة نشرت في مجلة هشاشة العظام وجدت أن التدخين يمكن أن يؤثر سلباً على صحة العظام عن طريق تقليل كثافة العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام. هذه الحالة تجعل العظام ضعيفة وهشة، مما يؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة بالكسور والكسور.

بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالكسور، يمكن للتدخين أيضًا أن يؤخر عملية شفاء العظام المكسورة. ويرجع ذلك إلى انخفاض تدفق الدم وتوصيل المغذيات إلى المناطق المصابة، وهو أمر بالغ الأهمية لإصلاح العظام.

التأثير على الرؤية

يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام التبغ إلى الإضرار بوظيفة عينك. يرتبط تعاطي التبغ بالعديد من أمراض العيون، بما في ذلك إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD). في الواقع، فإن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ذكرت أنك أكثر عرضة للإصابة بـ بالضمور البقعى في العين إذا كنت مدخنًا. يمكن أن تؤدي هذه الحالات إلى فقدان البصر والعمى إذا لم يتم علاجها على الفور.

يمكن أن يسبب التدخين أيضًا متلازمة جفاف العين، وهي حالة لا تنتج فيها العين ما يكفي من الدموع، مما يؤدي إلى التهيج وعدم الراحة. وهذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية ونوعية الحياة بشكل عام.

