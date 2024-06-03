شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب مرضية تسبب تساقط الشعر وطرق طبيعية لزيادة كثافته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساقط الشعريوميًا أمر طبيعي، ولكن إذا أصبح الأمر مزمنًا، فقد يبدأ في التأثير على كثافة الشعر، ويحدث نتيجة عوامل مثل التغيرات المناخية، أو النظام الغذائي غير الصحي، أو التوتر، أو العلاجات التجميلية ، ويمكن أن يؤدي تساقط الشعر الزائد إلى تقليل كثافة شعرك ويمكن أن يجعل خصلات شعرك تتساقط، لذلك، اتبعي بعض النصائح الأساسية لمنع تساقط الشعر وزيادة كثافته، بحسب موقع هيلث شوت.

ما كثافة الشعر؟

تشير كثافة الشعر إلى عدد أو كمية خصلات الشعر الفردية على فروة الرأس. يمكن أن تكون منخفضة أو متوسطة أو عالية الكثافة. يعني المستوى المنخفض وجود عدد قليل من الخصلات بينما يعني الارتفاع عددًا أكبر من الخصلات، وبالتالي تحديد حجم الشعر وسمكه بشكل عام إنه في الواقع قياس لمدى قرب تجميع أعمدة الشعر في فروة رأسك. وفقًا لذلك، يمكن أن يكون تساقط الشعر من أنواع مختلفة – مثل التساقط الكربي، أو التساقط أثناء النمو، أو تساقط الشعر عند الذكور أو الثعلبة الأندروجينية.

إذا ترك تساقط الشعر الشديد دون علاج، فإنه يمكن أن يؤثر بشكل سيء على كثافة الشعر. ينبغي اتباع التدابير الصحيحة إلى جانب اتباع نظام غذائي غني بالبروتين للتعويض عن تساقط الشعر المستمر.

اتباع نظام غذائي غني بالبروتين وفيتامين د وحمض الفوليك والزنك والمغنيسيوم والحديد يمكن أن يحسن كثافة الشعر بشكل فعال.

ما الذي يسبب انخفاض كثافة الشعر؟

يمكن أن يكون هناك عدة أسباب لانخفاض كثافة الشعر. بعض هذه تشمل:

• الوراثة

* خلل في الهرمونات* ضغط نفسي

* العادات الغذائية السيئة

* نظام العناية بالشعر غير المنتظم

* الحمل وانقطاع الطمث

* مرض طويل الأمد

* الاستحمام بالماء الساخن

* صبغ شعرك أو استخدام منتجات تصفيف الشعر

* دورات النوم المضطربة

* التغيرات الموسمية أو البيئية

كيفية زيادة كثافة الشعر؟

إذا كان تساقط الشعر فقط بسبب بعض العوامل الخارجية وليس بسبب أي حالة طبية، فيمكن إحياء كثافة شعرك من خلال بعض النصائح التالية:

1. تناول نظام غذائي متوازن

إن صحة شعرنا وبشرتنا هي انعكاس تام لما نستهلكه في الحياة اليومية. لذا، انتبه إلى نظامك الغذائي، وقم بتضمين مزيج من كل شيء لتعويض أي نقص في الجسم.

إن الحصول على نظام غذائي جيد ومتوازن يشمل جميع الفيتامينات والمعادن والكالسيوم والكربوهيدرات والألياف وتناول كمية كافية من الماء بما في ذلك اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يمكن أن يساعد في زيادة نمو الشعر.

أحد الأطعمة الغنية بالدهون الصحية والتي يمكن أن تعزز نمو الشعر هو الأفوكادو. يمكن أن يزيد من دورة نمو شعرك. فهو غني بفيتامين E الذي يمكن أن يعزز كثافة الشعر. يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي يمكنها عكس التأثيرات الضارة للجذور الحرة في جسمك بينما تجعل خيوطك أقوى.

إلى جانب ذلك، يتكون شعر الإنسان من الكيراتين (بروتين طبيعي)، لذا فإن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض أو السبانخ أو العدس أو الجزر أمر حيوي أيضًا.

2. تناول المكملات الغذائية المناسبة للشعر

في بعض الأحيان، لا يتم تحقيق أهدافنا الغذائية لشعرنا من خلال نظامنا الغذائي المعتاد. لذا، ليس من الخطأ استهلاك أي شيء إضافي لتلبية احتياجاتنا الغذائية. هذا هو المكان الذي تأتي فيه المكملات الغذائية في الصورة. لتعزيز لك لتعزيز حجم شعرك، يمكنك تناول المكملات الغذائية مثل البيوتين والكولاجين وأحماض أوميجا 3 الدهنية ومستخلص بذور العنب والفيتامينات A وB وC.

3. إدارة الإجهاد

الإجهاد هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلنا نفقد صحة الشعر وكثافته، على الرغم من إدراكنا لآثارها الجانبية، إلا أننا نفشل في إدارة التوتر في حياتنا اليومية. اجعل نفسك وصحتك أولوية من خلال الانغماس في تقنيات إدارة التوتر مثل اليوجا والتأمل وتمارين التنفس العميق التي يمكن أن تساعد في تصحيح أنماط تفكيرك.

4. تدليك فروة الرأس

تدليك فروة الرأس يزيد من الدورة الدموية في فروة الرأس يمكن أن يساعد تدليك شعرك على التخلص من السموم وتعزيز كثافة شعرك. كما يعمل على تقوية جذور الشعر وتحسين نمو الشعر وتخفيف الجفاف الموسمي.