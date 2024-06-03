شكرا لقرائتكم خبر عن للمرضع.. تجنبى هذه الأطعمة والمشروبات لرضاعة سليمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير من الطعام الصحى يعنى الكثير من التغذية السليمة لطفلك الصغير الرضيع، تناول المرضع للطعام الصحى أحد أهم الخطوات التي تعزز من مناعة وصحة الرضيع، ولابد من الاهتمام بالتركيز علة اتباع المرضع لنظام غذائى صحى مثالى، ولا يحتوى على الكثير من الدهون والنشويات والأطعمة المقلية مثلما تعتقد بعض المرضعات خطئا بإن هذه الأطعمة مدرة للبن الرضاعة.

وفقا لتقرير نشر في موقع thebump فإن الكثير من الطعام الصحى يعمل على إدرار لبن الرضاعة، ونصح التقرير بتجنب بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤثر على إنتاج الحليب لدى المرضع، ومن أهمها الأطعمة ذات الرائحة العالية والتي يمكن أن تكون مزعجة لطفلك الرضيع،مثل الثوم والبصل الكثير الذى ينتج الغازات وقد يسبب المغص للطفل .

وتابع التقرير موضحا أن هناك أطعمة ومشروبات غير صحية يجب البعد عن تناول الكثير من المشروبات التي تحتوى على الكافيين، مثل القهوة والشاى وغيرها من الأطعمة والمشروبات، لا يجب أيضا الإسراف في تناول الأسماك كثيرا، خاصة تلك الأسماك التي تحتوى على الزئبق، كذلك يجب الحد من تناول بعض المشروبات بجرعات عالية، مثل مشروبات البقدونس وكذلك الميرامية وكذلك مشروب النعناع، وهو ما يجعلها مسببة في تقليل انتاج لبن الثدى.

الشطة والفلفل والأطعمة الحارة يمكن أن ـؤثر سلبا على معدة المرضع، وتؤثر كذلك على معدة الطفل الرضيع، والذى يساعد على زيادة التقلصات وألم البطن