أمانة منطقة الباحة تنفذ 3077 زيارة تفتيشية للمنشآت الصحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أمانة-الباحة

الخليج 365_الباحة

نفّذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها 3077 زيارة تفتيشية للمنشأت الصحية, خلال شهر مايو الماضي، أسفرت عن تحرير 369 مخالفة للإجراءات والاشتراطات، و 195 إنذارًا، وإغلاق 132 محلاً، ومصادرة 27005 كيلو جرامات.

وأكد أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وستُطبق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط وفرض الغرامات المالية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية من خلال الاتصال على الرقم الموحّد للبلاغات البلدية 940.