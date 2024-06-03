المجلس الصحي السعودي يعقد اجتماعه الدوري ويصدر مجموعة من القرارات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد المجلس الصحي السعودي اليوم، اجتماعه السادس بعد المائة برئاسة معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وذلك بحضور أعضاء المجلس من أصحاب المعالي والسعادة ممثلي القطاعات الصحية والجهات ذات العلاقة في مقر الأمانة العامة.

وناقش المجلس العديد من المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال ومنها: أثر الملف الصحي الموحد (نفيس) في القطاع الصحي، وتقييم مستوى ربط مقدمي الخدمات الصحية.

واطلّع المجلس خلال اجتماعه على جهود الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية “نوبكو” في توطين صناعة منتجات الأنسولين.

ووافق المجلس على توحيد مسميات المرافق داخل أقسام الطوارئ لتسهيل نقاط التواصل وفهم آليات العمل في تلك الأقسام وتحسين وتوحيد لغة التوعية للمجتمع، بالإضافة إلى الموافقة على اللائحة الإدارية للأمانة العامة للمجلس والمركز السعودي لزراعة الأعضاء واللائحة المالية والإدارية للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، وكذلك اعتماد ميزانية المجلس الصحي السعودي والمراكز التابعة له للعام المالي 2025م.

وفي ختام الاجتماع، كرّم معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي, عضو المجلس السابق ثالب بن علي الشمراني على ما قدمه من جهود متميزة خلال فترة عضويته في المجلس.