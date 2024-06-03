شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وعوامل تسبب آلام الظهر الحادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من أسباب آلام الظهر الحادة، ولكن معظمها له حلول علاجية بسيطة. من خلال التحدث مع طبيبك، يمكنك تحديد السبب والبدء في طريق التعافي والعودة إلى أنشطتك اليومية في أقرب وقت ممكن، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

يعد ألم الظهر الحاد والحاد الناجم عن مشكلة داخل الظهر سواء مشكلة في العظام أو الأقراص أو الأربطة أو عضلات الظهر أحد أكثر أنواع آلام الظهر شيوعًا. تشمل بعض الأسباب المحددة لآلام الظهر الحادة والحادة ما يلي:

تشنّج عضلي .. تشنج العضلات هو انكماش طويل الأمد أو تصلب في عضلات الظهر، والذي يمكن أن يحدث بسبب الصدمة أو الإجهاد المتكرر. تشنج عضلات الظهر لحماية العمود الفقري من المزيد من الإصابة. يمكن أن يؤدي التشنج إلى آلام حادة في الظهر سواء في الجزء العلوي أو السفلي من الظهر.

القرص الغضروفي .. يمكن للقرص المنفتق — والذي يُطلق عليه أيضًا اسم القرص المنتفخ أو القرص المنزلق أو القرص الممزق أو العصب المنضغط — أن يسبب ألمًا مفاجئًا وحادًا في الظهر. يمكن أن ينجم عن الرفع غير السليم للأشياء الثقيلة أو النشاط المضني بشكل مفرط .و يعد ألم الظهر الحاد الذي ينتشر من خلال الأرداف إلى الساقين، والذي يسمى عرق النسا، أحد الأعراض الشائعة للقرص المنفتق.

كسر الضغط .. يشير هذا المصطلح إلى كسر في عظام العمود الفقري (الفقرات). يمكن أن يكون سببه صدمة (سقوط أو حادث سيارة) أو بسبب ضعف العظام (هشاشة العظام)، وغالباً ما يكون الألم حاداً جداً.



عدوى .. في بعض الأحيان يمكن أن تصاب الفقرات نفسها بالعدوى في حالة نادرة تعرف باسم التهاب العظم. وفي حالة العدوى، عادة ما يصاحب آلام الظهر حمى وأعراض أخرى.

