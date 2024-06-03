شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. 5 علامات تدل على نقص الكالسيوم اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر نقص الكالسيوم أمرًا شائعًا لدى النساء خاصة بعد انقطاع الطمث، مما يؤدي إلى ضعف العظام، وزيادة خطر الإصابة بالكسور، وهشاشة العظام، وتؤدي الأنظمة الغذائية المنخفضة الكالسيوم وفيتامين د إلى تفاقم هذه المشكلة، لذلك يعد تناول الكالسيوم بانتظام ومراقبته أمرًا ضروريًا للوقاية من المشاكل الصحية على المدى الطويل، وفقًا لتقرير موقع "WEBMD".

فيما يلى.. أعراض نقص الكالسيوم لدى النساء:

تشنجات ما قبل الدورة الشهرية

عادة ما تعاني النساء اللاتي يعانين من نقص الكالسيوم من الكثير من الألم خاصة أثناء الدورة الشهرية وقد يؤدى نقص الكالسيوم أيضًا إلى أعراض الدورة الشهرية الشديدة والتي يمكن أن تعبث بالهرمونات، وبالتالي يمكن أن تساعد مكملات الكالسيوم في السيطرة على هذه الأعراض.

وجع الأسنان

الكالسيوم مهم جداً للعظام والأسنان، وإذا انخفض مستوى الكالسيوم لديك، فسوف تبدأ في ملاحظة ألم لا يطاق في أسنانك، ستكونين أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة حتى بعد الحفاظ على نظافة الفم الجيدة.

تشنجات العضلات

الكالسيوم عنصر مهم لوظيفة العضلات، وخاصة للانقباض والاسترخاء، لذلك، يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى ضعف العضلات ويمكن أن تشمل علامات ذك الشعور بالوخز وتشنجات العضلات والتي يمكن أن تكون مؤلمة جدًا ومزعجة أيضًا.

أظافر هشة

وجود أظافر هشة هو علامة على انخفاض مستويات الكالسيوم في الجسم، حيث أن الكالسيوم مهم لصحة أظافرك، فهي تصبح ضعيفة وشاحبة وعُرضة للتلف إذا كان جسمك يفتقر إلى الكالسيوم، وبالتالي، لاحظِ كل هذه التغييرات وأبدئي بإضافة الأطعمة أو المكملات الغذائية الغنية بالكالسيوم إلى نظامك الغذائي.

التعب المستمر

يؤدي انخفاض الكالسيوم إلى انخفاض مستويات الطاقة حتى بعد الحصول على قدر جيد من النوم، حيث يشارك الكالسيوم بشكل أساسي في استقلاب الطاقة، وإذا كان لديك انخفاض في الكالسيوم في جسمك، فقد يؤدي ذلك إلى الخمول والشعور بالتعب المستمر.