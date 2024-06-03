شكرا لقرائتكم خبر عن هل اضطراب الشخصية الحدية وراثي؟.. اعرف الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا للتحالف الوطني للأمراض العقلية (NAMI)، فإن وجود قريب من الدرجة الأولى مصاب باضطراب الشخصية الحدية قد يعرضك لخطر متزايد يزيد عن خمسة أضعاف. وتظهر الأبحاث أن نفس الخطر المتزايد يمكن رؤيته بين الأشخاص الذين لديهم أفراد من الأسرة يعانون من اضطرابات شخصية أخرى، ولكن إلى حد ما، يمكن أن تؤثر الأمور العائلية على خطر الإصابة باضطراب الشخصية الحدية خارج نطاق الوراثة - فهناك البيئة أثناء تربيتك التي يمكن أن تلعب دورًا أيضًا. على سبيل المثال، ترتبط إساءة المعاملة والإهمال باضطراب الشخصية الحدية، وبالمثل، فإن النشأة في منزل مع أحد الوالدين المصابين باضطراب الشخصية الحدية قد يخلق بيئة فوضوية تزيد من خطر الإصابة باضطراب الشخصية الحدية بالإضافة إلى المخاطر الجينية التي قد تنشأ، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

يعد اضطراب الشخصية الحدية اضطرابًا يتسبب في إصابة الشخص بضعف في الهوية الذاتية وفي تنظيم عواطفه، وقد ينتقل الناس من عاطفة شديدة إلى أخرى، ويشعرون بالحب الشديد يليه الشعور بالغضب غير العقلاني، بمجرد أن يثير حدث ما مشاعر قوية، يصعب على الشخص العودة إلى حالة ذهنية أكثر سلامًا ويمكن أن تستمر هذه التقلبات المزاجية لساعات أو أيام، ومثل هذه الاستجابات العاطفية الشديدة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في العلاقات الشخصية، وقضايا احترام الذات، والأفعال المتهورة، كما قد يعاني الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية الحدية من الخوف من الهجر ويجدون صعوبة في البقاء بمفردهم، لكن أفعالهم وردود أفعالهم يمكن أن تدفع الناس بعيدًا.

تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

-خوف شديد وغير عقلاني في كثير من الأحيان من الهجر والجهود القصوى لتجنب تجربته

-علاقات مكثفة وغير مستقرة (الانتقال من الحب الشديد لشخص ما إلى احتقاره تمامًا)

-صورة ذاتية سلبية (الاعتقاد بأنهم سيئون أو لا قيمة لهم) وشعور غير مستقر بالذات

-سلوك محفوف بالمخاطر أو متهور (الإنفاق المتهور، القمار)

-إيذاء النفس من خلال الإصابة (مثل القطع) أو محاولات الانتحار

-تقلبات مزاجية حادة يمكن أن تستمر لبضع ساعات أو بضعة أيام

-مواجهة مشاكل في السيطرة على الغضب والنوبات

-مشاعر الفراغ المزمنة

-الشعور بالانفصال عن الأفكار أو المشاعر

-المعاناة من جنون العظمة أو فقدان الواقع بسبب التوتر

-الافتقار إلى تغيير الأهداف باستمرار وتأثير على الصحة العاطفية

أسباب وعوامل الخطر لاضطراب الشخصية الحدية



لا يزال الباحثون غير متأكدين تمامًا من سبب إصابة بعض الأشخاص باضطراب الشخصية الحدية وعدم إصابة آخرين من المحتمل أن يكون مزيجًا من العوامل الوراثية والبيئية والعصبية.

تشمل الحالات الشائعة التي تظهر أيضًا لدى الأشخاص المصابين باضطراب الشخصية الحدية ما يلي:

-القلق

- الاكتئاب

-اضطرابات الاكل

-اضطراب ما بعد الصدمة

-الرهاب