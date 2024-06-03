شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب لآلام وتقلصات الحيض.. اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاني كل امرأة من آلام الحيض بدرجات مختلفة، ولكن بالنسبة للبعض، تؤدي تقلصات الدورة الشهرية الشديدة إلى تعطيل الحياة اليومية، وقد لا تكون آلام الدورة الشهرية طبيعية إذا كانت تمنعك من القيام بأنشطتك اليومية، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب ألم وتقلصات الحيض، بحسب موقع هيلث شوت.

وألم الحيض يمكن أن يكون علامة على أي حالة كامنة مثل التهاب بطانة الرحم أو متلازمة تكيس المبايض.

ما الذي يسبب تشنجات الحيض الشديدة؟ 1. عسر الطمث الأولى

يشير عسر الطمث الأولى إلى تقلصات الدورة الشهرية الشائعة التي لا تنتج عن حالات طبية أخرى. تبدأ هذه التشنجات عادة قبل الدورة الشهرية بيوم أو يومين ويمكن أن تستمر لمدة تتراوح بين يومين وأربعة أيام. قد تشعر بألم يتراوح من خفيف إلى شديد في الظهر أو الفخذين أو أسفل البطن. ينجم الألم عن انقباضات الرحم الناجمة عن خلل في التوازن الكيميائي في الجسم.

2. بطانة الرحم المهاجرة

بطانة الرحم المهاجرة هي حالة مزمنة تنمو فيها أنسجة مشابهة لبطانة الرحم خارج الرحم. على الرغم من أن هذا النمو غير الطبيعي ليس سرطانيًا، إلا أنه يمكن أن يسبب ألمًا كبيرًا، ليس فقط أثناء الدورة الشهرية ولكن أيضًا في أوقات أخرى من الدورة الشهرية. وبصرف النظر عن تقلصات الدورة الشهرية الشديدة، قد تعانين أيضًا من فترات غزيرة، وآلام في الجهاز الهضمي، وألم أثناء الجماع، وحركات أمعاء مؤلمة، وفترات تستمر لفترة أطول من 7 أيام.

3. الأورام الليفية الرحمية



الأورام الليفية هي نمو غير سرطاني يتطور داخل الرحم أو خارجه. تتراوح الأعراض من النزيف الشديد وفترات الحيض الطويلة وآلام الظهر وألم الساق والإمساك إلى التشنجات الشديدة. ومع ذلك، قد تختلف الأعراض، اعتمادا على حجم وموقع الأورام الليفية. بالنسبة للبعض، قد تكون الأورام الليفية بدون أعراض، ويمكن أن تكون منهكة بالنسبة للآخرين. قد ينصحك طبيبك بالعلاج لتنظيم الهرمونات وتقليل الأعراض. في الحالات الشديدة، يمكن النظر في الخيارات الجراحية.

4. مرض التهاب الحوض

مرض التهاب الحوض هو عدوى تصيب الأعضاء التناسلية الأنثوية غالبًا ما تنتج عن الأمراض المنقولة جنسيًا مثل الكلاميديا والسيلان. وجدت دراسة نشرتها مجلة الأكاديمية الأمريكية أنه يمكن أن يؤدي إلى آلام الحوض المزمنة، بما في ذلك تقلصات الدورة الشهرية الشديدة. قد يعاني المصابون بهذه العدوى أيضًا من ألم، وحمى، ونزيف بين فترات الحيض، وإحساس بالحرقان أثناء التبول.

5. العضال الغدي

يحدث العضال الغدي عندما ينمو نسيج بطانة الرحم في الجدار العضلي للرحم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى نمو الرحم إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف حجمه الطبيعي ويصبح مؤلمًا، مما يؤدي إلى نزيف حاد وتشنجات مؤلمة أثناء الدورة الشهرية. نظرًا لأنها لا تظهر دائمًا أعراضًا، إذا كنتِ تعانين من تقلصات الدورة الشهرية الشديدة، استشيري طبيب أمراض النساء لتشخيص السبب.

6. لولب داخل الرحم

كشفت دراسة نشرتها الجمعية الطبية البريطانية أن اللولب، وخاصة اللولب النحاسي، يمكن أن يسبب تشنجات الحيض الشديدة، خاصة خلال الأشهر القليلة الأولى بعد إدخاله. قد يزيد الجهاز من إنتاج البروستاجلاندين أو يسبب استجابة التهابية في الرحم. قد يوصي طبيبك بمسكنات الألم للسيطرة على آلام الدورة الشهرية. ومع ذلك، إذا استمرت التشنجات، فانتقل إلى شكل مختلف من أشكال أدوية منع الحمل.

