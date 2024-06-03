شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تصحى بدرى وتبقى نشيط.. خطوات بسيطة اعملها قبل النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعدك الاستيقاظ مبكرًا في الصباح إلى إنجاز مهامك اليومية بشكل أفضل كما أنه يحسن الحالة المزاجية وصحتك بشكل عام، ولكن يعانى الكثير من الأشخاص من أجل الاستيقاظ مبكرًا، حيث يتطلب هذا الأمر القيام ببعض الأشياء في المساء التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذا الهدف أكثر من مجرد ضبط المنبه، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. أشياء يجب إنجازها في المساء لضمان الاستيقاظ مبكرًا:

النوم فى الوقت المحدد

أحد أهم عوامل الاستيقاظ مبكرًا هو الحفاظ على جدول نوم ثابت، لذلك اهدف إلى الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى فى عطلات نهاية الأسبوع، حيث يساعد ذلك على تنظيم الساعة الداخلية لجسمك، والمعروفة باسم الساعة البيولوجية ، مما يعزز جودة النوم ويسهل الاستيقاظ في الصباح الباكر.

ممنوع استخدام الموبايل قبل النوم

التعرض للشاشات، مثل الهواتف الذكيةوالأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون، قبل وقت النوم يمكن أن يعطل دورة النوم والاستيقاظ مبكرًا، فالضوء الأزرق المنبعث من هذه الأجهزة يمنع إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون الذى ينظم النوم، لذلك تجنب استخدام هذه الأجهزة قبل ساعة على الأقل من موعد نومك، ويفضل القيام بأنشطة استرخاء تساعدك على النوم مثل القراءة أو كتابة اليوميات أو ممارسة التأمل الذهنى .

تهدئة عقلك وجسمك قبل النوم

يمكن أن يساعد دمج تقنيات الاسترخاء في روتينك المسائي على تهدئة عقلك وجسمك، مما يسهل عليك النوم والاستمرار دون أي قلق، مثل تمارين التنفس العميق ، واسترخاء العضلات التدريجي، والتخيل الموجه أن تعزز مشاعر الاسترخاء وتقلل من مستويات التوتر والقلق.

تأكد من أن المرتبة والوسادة والأشياء من حولك لا تزعج نومك

تلعب بيئة نومك دورًا مهمًا في جودة نومك، لذلك تأكد من أن غرفة نومك مناسبة للنوم من خلال إبقائها باردة ومظلمة وهادئة، واستخدم مرتبة ووسائد مريحة توفر الدعم الكافى لجسمك، بالإضافة إلى ذلك، فكر في استخدام ستائر معتمة لحجب أي ضوء أو ضوضاء قد تعطل نومك.

تجنب تناول وجبات ثقيلة قبل النوم

تناول وجبات ثقيلة أو حارة قبل النوم يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم والشعور بعدم الراحة، مما يجعل من الصعب النوم والاستمرار فيه، ولتعزيز نوعية نوم أفضل، تجنب تناول وجبات كبيرة أو الأطعمة التى تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر أو الكافيين في الساعات التي تسبق وقت النوم، بل يُفضل تناول وجبات خفيفة وسهلة الهضم.

الحد من الكافيين

إن تناول الكافيين أو المنشطات الأخرى في وقت متأخر من اليوم يمكن أن يتداخل مع قدرتك على النوم ويمنحك شعورًا بالقلق، ولتجنب تعطيل دورة نومك ، قلل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والصودا في ساعات ما بعد الظهر والمساء.