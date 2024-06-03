شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز ترطب على نفسك في الموجة الحارة.. تناول هذا المشروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة ، جميعنا نبحث عن مشروبات تمنحنا شعور الانتعاش والترطيب في هذا الطقس الحار ، ويعتبر مشروب الليمون مع بذور الشيا في الصيف خيارًا من المشروبات المنعشة والمرطبة التي توفر العديد من الفوائد الصحية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فوائد مشروب الليمون مع بذور الشيا:

فهو غنى بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والمواد المغذية الأساسية، حيث تدعم بذور الشيا الترطيب وصحة الجهاز الهضمي بينما تساعد في الحفاظ على توازن الإلكتروليت، إن إضافة الليمون لا يعزز النكهة فحسب، بل يوفر أيضًا جرعة من فيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يعزز وظيفة المناعة ويحمى من الإجهاد التأكسدي، حيث يساعد هذا المشروب المنشط في تبريد الجسم، وتجديد السوائل المفقودة بسبب العرق، وقد يساعد أيضًا في جهود إدارة الوزن من خلال تعزيز الشعور بالامتلاء والشبع.

- الترطيب

يوفر مشروب بذور الشيا بالليمون الترطيب الأساسي خلال أشهر الصيف الحارة، مما يساعد على تعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق.

- غني بالمغذيات

فهو مليء بالعناصر الغذائية مثل فيتامين C من الليمون وأحماض أوميجا الدهنية من بذور الشيا، والتي تدعم وظيفة المناعة والصحة العامة.

- الانتعاش

نكهة الحمضيات المنعشة من الليمون مع الملمس الشبيه بالهلام لبذور الشيا المنقوعة تجعل منه مشروبًا منعشًا فى الصيف.

- الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

بذور الشيا غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على الهضم وتمنع الإمساك، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

- تعزيز الطاقة

تعتبر بذور الشيا مصدرًا جيدًا للبروتين والكربوهيدرات، مما يوفر الطاقة المستدامة، ويجعلها مشروبًا رائعًا للحفاظ على مستويات الطاقة أثناء الأنشطة الصيفية.

- إدارة الوزن

يمكن أن تساعد الألياف والبروتين الموجودة في بذور الشيا على تعزيز الشبع وتقليل الشهية، مما قد يدعم أهداف إدارة الوزن عند تناولها كجزء من نظام غذائى متوازن.

- خصائص مضادة للأكسدة

الليمون غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C، والتى تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، ودعم الصحة العامة ووظيفة المناعة خلال أشهر الصيف.

- محتوى الكالسيوم

تعتبر بذور الشيا مصدرًا ممتازًا للكالسيوم، وهو أمر حيوى للحفاظ على عظام وأسنان قوية، وبالإضافة إلى الكالسيوم، توفر بذور الشيا أيضًا المغنيسيوم والفوسفور والبروتين، وكلها مهمة لصحة العظام.

- خصائص مضادة للالتهابات

كلًا من الليمون وبذور الشيا لها خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد استهلاك هذا المشروب في تقليل الالتهابات في الجسم، وتخفيف أعراض الحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل.