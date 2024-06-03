شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يوضح أسباب وعوامل الإصابة بتضخم القولون وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضخم القولون أو التهاب القولون الحاد مشكلة يعانى منها البعض، وفقا لتقرير نشر في موقع mountsinai ، موضحا أن هذه المشكلة تصيب من يعانى بالأصل ممن مشكلة التهاب القولون، التي يعانى منها الكثيرين وعدم علاج هذه الحالة أو اضطرابها، قد يؤدى لدى بعض الحالات إلى تضخم القولون.

هذه الحالة وفقا للتقرير تتضمن مجموعة من الأعراض التي تظهر على من يعانى من التهابات القولون، أو القولون المزمن ومشكلاته المتكررة، فيصبح تدريجيا بطنه ممتلئة للغاية وشديدة الانتفاخ والتورم بشكل ملحوظ لدى الجميع، فضلا عن اضطراب في درجات حرارة الجسم فيصبح الجسم عال الحرارة، وترتفع ولا يمكن السيطرة على درجة حرارة الجسم، كذلك هناك اضطرابات هضمية شديدة تصيب من يعانى من مشكلة بالقولون، مثل الإسهال الدموى الذى يصاحبه نزول دم في البراز بشكل كثيف.

تضخم القولون وفقا لما قاله الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشارى الباطنة قصر العينى، مشكلة مرضية تصيب من يعانى من مشكلات مزمنة بالقولون، ومن أبرز العلامات المبكرة لهذه المشكلة، أن كل أعراض القولون والتهاباته ومشكلاته تتضاعف، وتزيد للدخول في مرحلة التضخم، مثل التقلصات الشديدة والغازات الشديدة للغاية، فضلا عن تقلصات البطن وأوجاع وآلام ناتجة عن القولون وزيادة حدة التهابه واضطراب وظائفه.

يجب على مريض القولون المتابعة الدائمة لدي طبيب مختص ، ليتابع تلك التطورات التي قد تصيب القولون العصبى لديه، والبعد عن التوتر العصبى، والبعض عن الأطعمة السريعة، والأطعمة الدسمة، والأطعمة المقلية أيضا، فضلا عن متابعة أية مشكلات تصيب القولون وتسبب التهابه، وعدم إهمال العلاج خوفا من المضاعفات التي تتمثل في هذا التضخم، ويجب علاج القولون وفقا لرؤية المختص الذى يحدد العامل الأساسي للتضخم، فضلا عن وصف الأدوية التي تزيد من حركية المعدة وتعزز سلاسة الإخراج، وتنظيمه، فضلا عن تعزيز الهضم.